Безусловная ответственность за мобилизацию лежит на двух субъектах.

Видео дня

1. Президент Украины

Который уже несколько лет готовится к выборам, а не к войне. Думает о выборах, а не о победе. Хотя выборов каждый раз так и не было. И снова не будет. А когда будут, то его все равно не изберут: военные не простят ошибок, уклонисты не простят своего страха. И те, и другие будут иметь своих кандидатов на выборах и будут голосовать за них. Вместо того чтобы войти в историю как президент Победы, он войдет в нее как тот, кто отстал от поезда. Но еще не все потеряно.

2. Обычный гражданин

Который до сих пор не может осознать, что победа не гарантирована, а поражение весьма вероятно. Что вероятность выжить на своей земле в рядах Сил обороны Украины гораздо выше, чем вероятность выжить в рядах российской армии, штурмуя Варшаву под триколором после падения Украины. Но и здесь не всё потеряно.

Главные истории дня

Потому что осенью россия проведет массовую мобилизацию. Это один из двух наиболее вероятных сценариев. И тогда Украине придется отвечать тем же.

(Второй вероятный сценарий – это нападение россии на Европу, и тогда Украине придется проводить мобилизацию точно так же, пусть и в меньших масштабах.)

Все те управленческие решения, которые годами откладывались, придется принимать под давлением неотложной необходимости.

А сейчас нужны две вещи:

1. Четкая публичная политическая позиция президента и всех ключевых политиков и должностных лиц.

2. Быстрое качественное расследование и ответственность по закону.

Все остальное ведет нас в ад.