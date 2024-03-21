Россияне утопили собственный корабль ракетой во время учений: три члена экипажа погибли – СМИ

Как выяснилось, российский траулер "Капитан Лобанов" загорелся и затонул после попадания в него ракеты оккупантов. В результате погибли три члена экипажа. Попавшая в траулер ракета была выпущена во время учений балтийского флота.

Об этом сообщают оппозиционные издания РФ, ссылающиеся на свои источники и рассказы родственников экипажа. Официально военные и должностные лица России инцидент не комментируют.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, вблизи города Пионерский в Калининградской области затонул траулер "Капитан Лобанов". Местные власти уже тогда уверяли, что в результате инцидента погиб только один человек, но причины инцидента до сих пор не назвали.

Сообщается, что на судне "из-за ошибочного попадания" ракеты погибли трое членов экипажа, еще четверо получили ранения. Люди уже собирались лечь спать, когда ракета попала в рубку капитана.

"Когда забирали выживших, все прекрасно знали, что погибли три человека. И все прекрасно знали, что ударила ракета. Но власти решили написать, что просто произошло возгорание. Интересно, какое это возгорание, если капитанской рубки нет, ее просто снесло", – цитирует "Дождь" свои источники. Издание добавляет, что в госпитале пострадавших допросили люди из ФСБ и приказали молчать об инциденте.

Между прочим, из-за упомянутых учений оккупантов могло быть гораздо больше жертв. В частности, сообщается об еще одной ракете, которая упала рядом с другим промышленным судном, которое находилось неподалеку от траулера "Капитан Лобанов".

Ранее ВМС Украины сообщили, что Россия долго не выводит корабли в акваторию Черного моря. Носители крылатых ракет "Калибр" находятся в пунктах базирования.

Оккупанты вынуждены переносить ремонтные базы кораблей из захваченного Крыма на территорию РФ. Партизаны полуострова зафиксировали регулярные перевозки корабельных двигателей в сторону Тамани.

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