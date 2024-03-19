В России загорелся и затонул траулер 'Капитан Лобанов', есть погибший и пропавшие без вести: появились подробности

Вблизи города Пионерский в Калининградской области России загорелся и в итоге затонул траулер "Капитан Лобанов". В результате инцидента один человек погиб, еще два пропали без вести.

Об этом сообщили пропагандистские СМИ со ссылкой на руководителя пресс-службы областной власти Дмитрия Лыскова. Он отметил, что причина возгорания – "нештатная ситуация", однако деталей не уточнил.

"Ситуация находится на личном контроле у губернатора Антона Алиханова", – отметил чиновник.

Кроме того, он добавил, что в результате происшествия есть пострадавшие. Их количество не называл, однако заверил, что всем окажут помощь.

Как пишут росСМИ, траулер затонул в Балтийском море. Это уже не первый подобный инцидент с ним. В июне 2021 года во время профилактических работ у берега города Светлый Калининградской области он завалился на бок при спуске на воду, после чего частично затонул.

Напомним, издание Financial Times сообщило, что многие российские танкеры из "теневого флота", возящего нефть в обход санкций, оказались фактически не застрахованными на случай стихийных бедствий и других катастроф. Такие суда полагаются на страховку, по которой невозможно получить выплаты, что чревато серьезными последствиями из-за разливов нефти, ведь обычно очищение вод оплачивается именно за средства страховой.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ВМС Украины сообщили, что Россия долгое время не выводит корабли в акваторию Черного моря. Носители крылатых ракет "Калибр" находятся в пунктах базирования уже почти три недели.

– Оккупанты вынуждены переносить ремонтные базы кораблей из захваченного Крыма на территорию РФ. Партизаны полуострова зафиксировали регулярные перевозки корабельных двигателей в сторону Тамани.

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