Реакция российских руководителей и медиа после атаки на Белгород стала, думаю, едва ли не лучшим доказательством существования "россиян трех сортов".

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"Первый сорт" россиян – это жители суверенной территории России. Собственно, и здесь есть значительные отличия в отношении к тем, кто живет в Москве и во всех остальных регионах, но это, скорее, отличительная черта любого тоталитарного государства. Столица – в центре внимания власти, в Северной Корее жить в Пхеньяне тоже не то же самое, что в любой другой точке страны. И все же и в этой ситуации есть явное – еще со времен чеченских войн – отношение к жителям Северного Кавказа и всей остальной России. Не случайно республики Северного Кавказа долгое время были отделены от остальной части территории страны фактической границей с проверкой документов. Так что это, можно сказать, россияне "второго сорта", пишет Виталий Портников для "Крым.Реалии".

И, наконец, есть "россияне" "третьего сорта" – жители оккупированных территорий Украины. Формально Владимир Путин записал Крым и другие регионы Украины в российскую конституцию. Фактически – хладнокровно наблюдает за войной на этих территориях, хотя официальной целью его "спецоперации" был именно "мир для Донбасса". После удара по Белгороду Путин рассказывал российским военным, как у него внутри все клокочет. Интересно было бы узнать, а почему ничего не клокочет после ударов по Севастополю? Ведь это же тот самый "сакральный" Крым, оккупация которого стала чуть ли не главным событием в политической карьере российского президента! Не говоря уже о том, что удары по Севастополю имеют куда больший военный эффект для России, чем удары по Белгороду. Они значительно ограничили активность Черноморского флота РФ, заставили военно-морское командование России приступить к восстановлению заброшенной базы в Очамчире и перебазировать корабли в бухту Новороссийска. Но Путин наблюдает за происходящим в Крыму и других регионах Украины без особых эмоций, видимо, именно потому, что для него и его соотечественников эта аннексированная территория, конечно же, никакая не Россия. А просто плацдарм для войны с Украиной. Ну и, конечно же, люди, которые живут на этом плацдарме, – просто "расходный материал" в этой жестокой войне.

Не буду утверждать, что "обычные россияне" и их безопасность действительно волнуют Путина. Уверен, российский президент никогда не отличался человеколюбием, это стало ясно уже в первые месяцы его пребывания у власти, когда он продолжал наслаждаться отпуском в дни трагедии подводной лодки "Курск", а затем с пренебрежением разговаривал с родственниками погибших моряков. Но Путин, по крайней мере, должен изображать эмоции, когда речь идет о "россиянах первого сорта". Жители оккупированных территорий даже такого притворства от российского президента, похоже, не дождутся.