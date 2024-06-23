Минус инструкторы и курсанты: появились спутниковые кадры последствий поражения склада 'Шахедов' в России

В сети опубликовали последствия уничтожения защитниками Украины склада дронов-камикадзе типа Shahed-136 в Краснодарском крае РФ. Прилеты в ночь на 21 июня также повредили сопутствующую инфраструктуру вражеского объекта.

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Кроме того, под поражение попали инструкторы и курсанты. Спутниковые кадры, которые это зафиксировали, обнародовал канал OSINT-аналитики "Око Гора".

Отмечается, что они подтверждают уничтожение в ночь на 21 июня мест хранения и подготовки к применению ударных БПЛА Shahed-136 (российское название "Герань-2"). Разрушены и повреждены учебные корпуса, пункты управления и связи расчетов этих дронов в Краснодарском крае РФ.

Два дня назад Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что операцию провели Силы обороны в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

Со своей стороны автор спутниковых кадров предположил, что по российскому объекту прилетела ракета "Нептун".

"Качество снимка ужасающее, но даже так, кроме сгоревшего поля, видно поврежденное здание (вероятно, казарма), по которому был нанесен удар… Разрушена не только казарма, но и подобие какого-то склада, вероятно с Shahed-136", – прокомментировал он.

Кроме средств поражения, обезврежены квалифицированные инструкторы, готовившие персонал по обслуживанию пусков БПЛА, и курсанты, которых обучали наносить удары по территории Украины с помощью этих беспилотных систем иранского происхождения.

Ранее источники OBOZ.UA указали, что тогда возле Ейска Краснодарского края РФ был поражен полигон 167-го учебного центра: там раздавались взрывы с последующей детонацией.

По другим данным, "бавовна" накрыла казарму 726-го учебного центра войск ПВО РФ (в/ч 33859) в селе Воронцовка Ейского района: неустановленная ракета "затрехсотила" по меньшей мере девять оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 июня Силы обороны Украины поразили склад горюче-смазочных материалов в Тамбовской области РФ и нефтебазу "Энемская" в Республике Адыгея. Впоследствии защитники отправили "бавовну" еще на ряд НПЗ, по РЛС и РЭБ оккупантов под Брянском и в Крыму.

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