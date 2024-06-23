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Минус инструкторы и курсанты: появились спутниковые кадры последствий поражения склада "Шахедов" в России

Марина Лисничук
Новости России
3 минуты
2,4 т.
Минус инструкторы и курсанты: появились спутниковые кадры последствий поражения склада 'Шахедов' в России

В сети опубликовали последствия уничтожения защитниками Украины склада дронов-камикадзе типа Shahed-136 в Краснодарском крае РФ. Прилеты в ночь на 21 июня также повредили сопутствующую инфраструктуру вражеского объекта.

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Кроме того, под поражение попали инструкторы и курсанты. Спутниковые кадры, которые это зафиксировали, обнародовал канал OSINT-аналитики "Око Гора".

Отмечается, что они подтверждают уничтожение в ночь на 21 июня мест хранения и подготовки к применению ударных БПЛА Shahed-136 (российское название "Герань-2"). Разрушены и повреждены учебные корпуса, пункты управления и связи расчетов этих дронов в Краснодарском крае РФ.

Два дня назад Генеральный штаб ВСУ подтвердил, что операцию провели Силы обороны в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

Со своей стороны автор спутниковых кадров предположил, что по российскому объекту прилетела ракета "Нептун".

Минус инструкторы и курсанты: появились спутниковые кадры последствий поражения склада "Шахедов" в России

"Качество снимка ужасающее, но даже так, кроме сгоревшего поля, видно поврежденное здание (вероятно, казарма), по которому был нанесен удар… Разрушена не только казарма, но и подобие какого-то склада, вероятно с Shahed-136", – прокомментировал он.

Минус инструкторы и курсанты: появились спутниковые кадры последствий поражения склада "Шахедов" в России

Кроме средств поражения, обезврежены квалифицированные инструкторы, готовившие персонал по обслуживанию пусков БПЛА, и курсанты, которых обучали наносить удары по территории Украины с помощью этих беспилотных систем иранского происхождения.

Ранее источники OBOZ.UA указали, что тогда возле Ейска Краснодарского края РФ был поражен полигон 167-го учебного центра: там раздавались взрывы с последующей детонацией.

По другим данным, "бавовна" накрыла казарму 726-го учебного центра войск ПВО РФ (в/ч 33859) в селе Воронцовка Ейского района: неустановленная ракета "затрехсотила" по меньшей мере девять оккупантов.

Минус инструкторы и курсанты: появились спутниковые кадры последствий поражения склада "Шахедов" в России

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 июня Силы обороны Украины поразили склад горюче-смазочных материалов в Тамбовской области РФ и нефтебазу "Энемская" в Республике Адыгея. Впоследствии защитники отправили "бавовну" еще на ряд НПЗ, по РЛС и РЭБ оккупантов под Брянском и в Крыму.

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