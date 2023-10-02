Россияне нарисовали приманки Ту-95 на авиабазе в Энгельсе. Фото

Согласно данным, полученным на основе спутниковых снимков, видно, что на асфальте авиабазы в Энгельсе появились силуэты бомбардировщиков. Это произошло после серьезных атак украинских беспилотных летательных аппаратов, которые нанесли значительный урон Военно-воздушным силам Российской Федерации.

Об этом сообщает The War Zone. Двухмерные "самолеты-приманки" Ту-95МС были замечены на авиабазе Энгельс.

По мнению экспертов, силуэты бомбардировщиков могли быть выполнены непосредственно на взлетно-посадочной полосе или изготовлены из материала низкого профиля, такого как брезент.

База "Энгельс" стала объектом повторных атак в течение текущего года. Согласно спутниковым снимкам от 29 сентября, полученным от Planet Labs, на асфальте были замечены двумерные изображения, имитирующие бомбардировщики, включая черную окраску кабины. Интересно отметить, что второй рисунок кажется частично выполненным, находясь рядом с уже завершенным.

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Что интересно, так это то, что готовый рисунок имеет шины, расположенные поперек центрального крыла и зоны фюзеляжа, как у настоящего Ту-95 слева от него. Это явно добавлено для реализма в надежде, что приманка окажется более убедительной, поскольку теперь шины являются обычным средством противодействия, которое используют некоторые самолеты ВВС России.

Причины за созданием этих приманок могут оставаться неизвестными, но одним из предположений может быть желание ввести путаницу и затруднить операции беспилотных летательных аппаратов. Тем не менее, современные беспилотные системы оборудованы продвинутыми технологиями радиолокации и другими средствами навигации, которые способны отличать реальные объекты от их изображений на асфальте или приманок. Таким образом, эффективность таких приманок остается сомнительной в современных условиях.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в городе Энгельс, где расположен один из военных аэродромов РФ, на домах, где проживают российские летчики, начали появляться надписи: "Тут живет семья убийцы".

– В ночь с 29 на 30 августа два десятка неизвестных дронов атаковали военные объекты в российском Пскове. В результате взрывов там сгорели четыре Ил-76, а на аэродроме "Кресты" вспыхнул пожар. Российские пропагандисты и провоенные блогеры резко раскритиковали руководство страны-агрессора за неспособность защитить важный объект.

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