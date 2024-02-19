Россияне на фоне войны против Украины бросились читать религиозные журналы – СМИ

После начала полномасштабного вторжения в Украину россияне начали намного больше читать религиозной литературы. В частности, только за 2023 год граждане страны-агрессора купили 4,6 млн "духовно-просветительских" журналов.

При этом российская статистика не фиксирует увеличения количества верующих. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на данные Российской книжной палаты.

Социологи в РФ заявили, что увеличение интереса к религиозной периодике не коррелирует с количеством верующих. Изменения их числа социологи не фиксируют.

По последним данным, в 2022 году общий тираж журналов о вере и религии в России составил 1,1 млн экземпляров. Но в 2023 году эта цифра увеличилась до 4,6 млн штук.

Активное чтение религиозных журналов в РФ объясняют попыткой справиться со стрессом в кризисные времена.

"Хотя в вопросах о религиозных практиках роста мы не видим, для кризисных времен характерен запрос на экстрасенсов, на психологические и религиозные вещи. Это один из способов справляться со стрессом", – заявил социолог Денис Волков.

Напомним, глава Российской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что страна-террорист Россия должна бороться с "антихристом". Он цинично выдал, что РФ должна возглавить сопротивление глобальному злу. По его словам, действия России якобы основываются на духовных нравственных ценностях.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ сообщили о подозрении бывшему послушнику Киево-Печерской лавры, оправдывавшему временную оккупацию Донецка и Луганска. Также проверяются факты возможного сотрудничества представителя УПЦ МП с российскими спецслужбами.

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