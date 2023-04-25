Россия заявила об использовании в войне против Украины 'супер танков' 'Армата', которыми не раз позорилась: что не так с техникой

Российские пропагандисты похвастались, что государство-террорист начало использовать новые боевые "супер танки" Т-14 "Армата" для обстрела украинских позиций. Таким образом они попытались "перебить" новость о поставках Украине странами Запада танков "Леопард" и "Абрамс".

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О том, что оккупанты начнут применять "Арматы" сообщило российское издание РИА Новости. Заявили, что эта техника еще не "участвовала в непосредственных штурмовых операциях", но оснащена дополнительной защитой, а расчеты прошли "боевое слаживание" на полигонах.

Как напомнило издание Sky News, в январе британские военные заявляли, что любое развертывание Т-14, вероятно, будет "решением с высокой степенью риска" для России, и будет принято в первую очередь в пропагандистских целях.

На самом деле указанный российский "супер танк" "больше лает, чем кусает". Программа его разработки сопровождалась задержками, сокращением запланированного размера парка и сообщениями о производственных проблемах. Более того, он опозорился при первом же появлении на публике во время репетиции парада Победы на Красной площади в 2015 году – танк заглох и простоял в течение всего парада.

По данным британской разведки, сами оккупанты воспринимают появление "Армат" на фронте "без энтузиазма", так как машины находятся "в плохом состоянии".

Военный эксперт Олег Катков пояснил, что в этих танках использовалась значительная часть французских составляющих, еще когда отношения РФ с Европой были лучше. Однако после введения санкций в 2014 году подобные разработки прекратились. Именно поэтому они глохнут и катаются по полигонам исключительно в роли пропагандистских машин, заметил эксперт.

Те импортные комплектующие, которые все же можно купить, преподнесли другой сюрприз – постоянно растущую цену, поскольку курс рубля в последние годы уверенно растет. В результате Уралвагонзавод просто не мог назвать окончательную стоимость серийного производства "Армат". Первоначальный план Минобороны закупить 2300 танков нового поколения даже при первой цене не укладывался в разумные бюджеты. А появление нового ценника поставило переговоры о массовых закупках на долгую паузу.

Другие специалисты указывают на проблемы танка "Армата" с силовой установкой, трансмиссией и прицельным комплексом, а также ставят под сомнение эффективность и жизнеспособность необитаемой башни, управляемой только с помощью электронно-оптических средств. В случае ее выхода из строя танк становится небоеспособным.

Более того, производство танка Т-14 в РФ является символом коррупции в Минобороны страны, которое возглавляет Сергей Шойгу. Дивизионы "Армат" должны были поступить в войска РФ к 2020году, но 2022 году в Украину российская армия вошла на старой технике и с бумажными картами.

Впрочем, разрабатывать и внедрять новую технику взамен старой все же необходимо, чтобы не отстать от прогресса. В итоге Минобороны и производители согласовали партию в размере "более сотни машин".

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