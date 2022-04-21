Россия закрыла консульства Латвии, Литвы и Эстонии в Санкт-Петербурге: названа причина

В Российской Федерации приняли решение о закрытии консульств Латвии, Литвы и Эстонии, которые находили в Санкт-Петербурге. Это стало ответом на закрытие российских генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве, а также канцелярии консульского отдела посольства России в Эстонии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны-агрессора. В четверг, 21 апреля, туда вызвали послов Латвии и Эстонии и временную поверенную в делах Литвы.

В российском МИД им объявили решительный протест за закрытие российских представительств, а также об ответном решении Кремля.

21 апреля в министерство были вызваны послы Латвии и Эстонии и временная поверенная в делах Литвы. Им заявили решительный протест в связи с закрытием российских генконсульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве, а также канцелярии консульского отдела посольства России в Эстонии.

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Кроме вышеуказанных консульств, в РФ решили закрыть и канцелярию генконсульства Эстонии, которая находится в Пскове.

Дипломатов трех стран объявили персонами нон грата. В ближайшее время они должны покинуть страну.

"Решение о закрытии прибалтийских консульств принято на основе принципа взаимности, а также из-за того, что власти трех республик оказывают военную помощь киевскому режиму", - объявили в МИД РФ.

Напомним, Дания, Испания, Швеция, Эстония, Словения, Румыния, Португалия и Латвия и ряд других стран объявили о выдворении из страны российских дипломатов, обвиняемых в шпионаже. В частности, выслать около 40 дипломатов решили власти Германии.

Ранее правительства Германии и Франции приняли решение выслать из своих стран часть сотрудников российских дипломатических миссий. Персонами нон-грата Берлин объявил 40 дипломатов, а Париж – 30.

При этом ряд стран, среди которых Великобритания, Канада и Австралия, пока не приняли аналогичное решение. Однако МИД Канады вызвало российского посла в стране Олега Степанова, чтобы показать ему фотографии бучанской резни и официально осудить военные преступления солдат РФ, совершенные в Украине. Оттава также подаст петицию в Международный уголовный суд.

Столица Греции Афины объявила о депортации 12 российских дипломатов после того, как всплыли подробности о военных преступлениях оккупантов в Буче на Киевщине. Они объявлены персонами нон грата.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля Хорватия присоединилась к ряду европейских стран, которые приняли решение выслать российских дипломатов из-за военного вторжения в Украину. Страну покинуло 18 дипломатов и более 20 человек административно-технического персонала российского посольства.

В пятницу, 15 апреля, Северная Македония объявила еще шестерых сотрудников внешнеполитического ведомства РФ персонами нон грата.