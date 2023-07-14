Россия впервые не задействует атомные подлодки во время морского парада в Санкт-Петербурге: разведка Британии назвала причину

Российские атомные подлодки в этом году не будут задействованы в морском параде в Санкт-Петербурге. Это произойдет впервые за шесть лет проведения парада.

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Об этом сообщили в министерстве обороны Великобритании. Там предположили, что среди причин отказа от задействования подводных атомных лодок в параде могут быть вопросы технического обслуживания и проблемы внутренней безопасности после мятежа наемников ЧВК "Вагнер".

В морском параде в Санкт-Петербурге по случаю Дня военно-морского флота РФ, который состоится 30 июля, впервые за время его проведения с 2017 года не будут участвовать атомные подлодки Северного флота России.

"Вероятно, это изменение в первую очередь связано с возможностью технического обслуживания и сохранением готовности к эксплуатации и обучению. Существует также реалистичная вероятность того, что проблемы внутренней безопасности после попытки мятежа ЧВК "Вагнер" способствовали этому решению", – предположили в МО Большой Великобритании.

Напомним, ранее в разведке Британии рассказали, что оккупанты начали применять на фронте БТРы, начиненные взрывчаткой. Такую тактику, вероятно, применяют чеченские подразделения, чеченцы делали это во время двух русско-чеченских войн.

Впрочем, британские разведчики отметили, что вряд ли этот способ успешен, поскольку большинство таких самодельных "взрывных устройств" взорвались еще до того, как достигли цели. В основном это происходит из-за противотанковых мин.