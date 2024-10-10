Россия вербует на сборку 'Шахедов' девушек 18-22 лет из Африки, Азии и Латинской Америки - АР

Россия начала вербовать девушек в возрасте 18-22 лет из Африки, Азии и Латинской Америки для сборки дронов "Шахедов ", прикрывая это программами обучения и работы в Европе. Женщинам обещают бесплатный перелет и работу в сферах обслуживания, но по прибытии оказывается, что их направляют на завод в Татарстане для сборки беспилотников.

Видео дня

Об этом сообщает Associated Press. Иностранки жалуются на трудные условия труда, низкую оплату и работу с химикатами.

Кремль привлекает иностранных работниц для восполнения кадрового дефицита. На новом заводе в Алабуге около 200 африканок работают вместе с российскими студентами, некоторым из них всего по 16 лет.

Иностранки жалуются на жесткий контроль на работе и в общежитиях, невыполненные обещания по зарплате и работе с химикатами, которые вызывают проблемы с кожей.

Руководство фабрики пытается помешать африканским женщинам покидать предприятие. Хотя есть сообщения, что некоторые из них все же уехали или нашли другую работу в России, AP не смогло самостоятельно подтвердить эти факты.

В Татарстане растет производство беспилотников

В 2022 году Россия и Иран заключили соглашение на 1,7 млрд долларов после начала войны в Украине. Иранские беспилотники Shahed-136, первоначально отправленные в Россию в разобранном виде, теперь производят в специальной экономической зоне "Алабуга" в Татарстане. Завод планирует выпускать до 6 тысяч дронов в год до 2025 года.

Из-за дефицита рабочей силы, вызванного войной, завод обратился к студентам ПТУ и дешевым иностранным работникам, в частности женщинам из Африки, Азии и Латинской Америки. Около 90% завербованных женщин работают на производстве дронов. К 2025 году численность персонала планируется увеличить до 2600 человек.

В рамках программы "Alabuga Start" набирают работников, в частности, в Уганде и других странах Африки. Благодаря иностранным рекрутам Россия значительно нарастила количество беспилотников для обстрелов Украины. С начала войны в феврале 2022 года было запущено около 4 тысяч дронов, а только за первые семь месяцев 2024 года почти вдвое больше.

Завод также использует рабочих из местного Алабугского политехнического техникума, где учатся россияне и выходцы из Центральной Азии 16-22 лет. Некоторым студентам всего 15 лет, и они жалуются на плохие условия труда.

Несмотря на ускоренное производство в Алабуге, возникают вопросы качества дронов, в частности из-за возможных проблем с неквалифицированной рабочей силой. Некоторые эксперты отмечают, что Россия изменила материалы от первоначального иранского проекта, что может свидетельствовать о трудностях.

Кроме того, в апреле завод был атакован украинским дроном, в результате чего пострадали 12 человек.

Анализ Associated Press более 2000 атак "Шахедов", зафиксированных украинскими военными с 29 июля, показал, что около 95% дронов не поразили ни одной видимой цели, падая в реки и поля, пролетая над Латвией или падая в России и Белоруссии.

Вредные условия труда, низкая оплата и унижение

Иностранные рабочие живут в общежитиях под постоянным наблюдением, вход контролируется с помощью распознавания лиц, а телефон на завод брать запрещено из-за его статуса секретного объекта.

В просочившихся документах указано, что на сборочных линиях работников из Африки дискриминируют и называют унизительными словами.

Работники также жалуются на вредные условия, в частности, на работу с химикатами без надлежащей защиты, что вызывает проблемы с кожей. Эксперты отмечают, что при производстве дронов действительно используются едкие вещества.

Большинство опрошенных AP иностранцев не были удовлетворены зарплатой. Сначала им обещали $700 в месяц, но впоследствии сообщали о сумме "более $500". Часть зарплаты высчитывали за проживание, билеты и медицинские услуги, из-за чего оставалось мало средств, кроме того банковские санкции усложняли отправку денег домой.

Некоторые женщины отмечали, что с ними плохо обращались. Большинство работало по 12 часов с нерегулярными выходными.

В то же время, правозащитники отмечают, что Россия продолжает активно вербовать иностранцев из Африки и Азии для работы.

Рекрутинговая кампания "Алабуга Старт" активно использует социальные сети, публикуя видеоролики с радостной музыкой, где африканские женщины посещают достопримечательности Татарстана или работают на заводе. В видео они улыбаются, выполняя различные задачи, например моют пол или наносят химикаты в защитных масках.

Программа, изначально представленная как "работа-обучение", теперь открыто заявляет, что не является образовательной, хотя в рекламе все еще показывают молодых женщин в школьной форме.

Кампания активно продвигается в Уганде и Эфиопии через СМИ и правительственные органы. Также используются влиятельные лица, в частности, местные блоггеры, которые рекламируют программу как легкий способ заработка.

Ранее сообщалось, что в среду, 9 октября, около 20.00 Силы обороны атаковали базу хранения российских "Шахедов" (БПЛА "Герань-2") вблизи населенного пункта Октябрьский, Ейского района Краснодарского края РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!