Россия вдвое нарастила производство 'Шахедов', но имеет ряд нерешенных проблем в этой области – ISW

Страна-террорист Россия увеличила производство "Шахедов", однако санкции Запада усложняют возможность РФ поставлять качественные компоненты для данных БПЛА. Российский завод в специальной экономической зоне Алабуга в Республике Татарстан изготовил 5760 дронов в период с января по сентябрь 2024 года.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Это вдвое больше, чем было выпущено в 2023 году.

Украинские военные источники также сообщили о том, что завод "Алабуга" приступил к производству низкотехнологичных беспилотников-приманок, имеющих сходство с беспилотниками Shahed и другими моделями. Эти приманки использовались российскими войсками для атак на украинские системы ПВО в летний период 2024 года.

По данным источников, Россия планирует изготовить к концу 2024 года 10 000 беспилотников-приманок, что почти вдвое превышает количество ударных беспилотников Shahed, созданных за период первых девяти месяцев 2024 года, так как производство таких БПЛА стоит в десять раз меньше, чем создание ударных "Шахедов". Однако санкции Запада усложняют возможность России поставлять качественные компоненты для беспилотников Shahed, поэтому она использует низкокачественные двигатели от КНР.

В свою очередь, украинские достижения в радиоэлектронной борьбе (РЭБ), похоже, позволяют ВСУ эффективнее предотвращать атаки тяжелого оружия "Шахед". В то же время страна-террорист, вероятно, продолжит атаковать энергетическую систему и критическую инфраструктуру Украины. Кроме того, Россия планирует увеличивать производство и использование беспилотников Shahed после заключения российско-иранского соглашения о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое ожидается в январе 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории экономической зоны "Алабуга" в Республике Татарстан (РФ) был уничтожен склад, где хранили детали до дронов-камикадзе типа Shahed-136, которые Россия использует для атак по Украине. Там начался пожар, в результате которого сгорело оборудование для изготовления четырех сотен этих БПЛА. Агрессор понес убытки на $16 миллионов.

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