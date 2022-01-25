Россия усилила разведку у границ с Украиной: развернут батальон радиоэлектронной борьбы

Российские военные усилили разведку у границ с Украиной. Для этого в Белгородской области был развернут батальон радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщается на сайте Западного военного округа (ЗВО) Министерства обороны РФ. Подразделение должно "существенно повысить разведывательные возможности соединения и сократить время получения необходимой информации".

"Отдельный батальон радиоэлектронной борьбы вошел в состав Висленской мотострелковой дивизии Западного военного округа. Подразделения новой воинской части дислоцированы в Белгородской области", – говорится в сообщении.

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По данным ЗВО, батальон РЭБ предназначен для создания эффективной радиоэлектронной защиты и вооружен комплексами "Леер-3", "Борисоглебск-2" и "Житель".

"Военнослужащие батальона уже приступили к обучению "по внедрению наиболее перспективных форм и способов применения подразделений радиоэлектронной борьбы".

Как сообщал OBOZREVATEL, вот уже несколько месяцев Кремль активно стягивает свои войска к границе с Украиной. Госсекретарь США Энтони Блинкен предупреждает, что Россия может напасть в любой момент.

Украинские власти успокаивают и призывают не поддаваться панике: несмотря на высокую концентрацию тревожных новостей, ситуация пока под контролем.

По данным украинской и зарубежных разведок, час "икс" может наступить уже в январе-феврале. В то же время американские военные считают, что мягкая зима "спутала карты" Кремлю, поэтому сроки военного вторжения сместились к февралю – тогда земля достаточно промерзнет для перемещения военной техники.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, количество российских военных достигает 127 тыс. В любом случае это больше, чем обычно.