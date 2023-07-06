Россия строит тайный завод по производству иранских беспилотников – Financial Times

Москва и Тегеран развернули совместное производство ударных дронов-камикадзе Shahed 136, которыми оккупанты бьют по украинских городах, на территории страны-агрессора России. В российской республике Татарстан планируют строить завод по производству этого вооружения.

Видео дня

Об этом сообщило издание Financial Times. По данным журналистов, завод будет работать тайно под прикрытием компании "Альбатрос", которая занимается "созданием сельскохозяйственных беспилотников".

Сейчас это предприятие открыто продает для министерства обороны страны-агрессора разведывательные дроны, но, вероятно, там будут производить и дроны-камикадзе.

Как говорится в материале, "Альбатрос", ранее специализировавшаяся на "сельскохозяйственных технологиях", построила свой новый завод в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане – это место, которое в США считают центром поддерживаемых Тегераном усилий по развитию потенциала Москвы в производстве беспилотников.

Вашингтонский аналитический центр Института науки и международной безопасности в феврале 2023 года сообщал, что в "Алабуге" были размещены объявления о работе для инженеров БПЛА. А с октября 2022 года там искали кандидатов на такие должности, как "директор по производству БПЛА", "конструктор БПЛА" и "главный технолог БПЛА".

Также "бизнес-парк" разместил объявление о поиске переводчиков с персидского языка, которым нужно будет ездить в командировки, выполнять синхронный перевод и переводить технические документы.

Накануне в российском издании "Протокол" также сообщали, что в Татарстане развернуто масштабное производство иранских дронов. Там тоже утверждали, что ударные БПЛА производят в специальной экономической зоне "Алабуга", уже в 2024 году планируется перенести изготовление части деталей на территорию РФ, а затем автоматизировать производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, в разведке США указали, что Иран помогает России строить завод по производству БПЛА, который может заработать уже в следующем году.

Также сообщалось, что Тегеран использует китайские комплектующие для изготовления "шахедов" для РФ. Одна из них была обнаружена в одном из сбитых дронов в Украине.