Пока российские спецслужбы посредством пропаганды рисуют на местных телеканалах эфемерных "украинских террористов-радикалов", которые "собираются взрывать Россию" от Воронежа до Владивостока или "предотвращают покушение на Лукашенко и его детей" которое должны были выполнить всё те же "украинские радикалы" под “руководством” США, террористический, кровавый след самой России всплывает чуть ли не в каждой точке мира.

С каждым днём, достоянием общественности становятся всё новые и новые факты причастности России к международному терроризму на государственном уровне!

Вчера в Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов, которые оказались сотрудниками СВР и ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ). Но одно дело, если бы эти дипломаты были только шпионами. Ведь помимо этой, вполне заурядной для среднестатистического российского дипломата деятельности, они в Чехии осуществляли и террористическую.

Так, согласно результатам расследования о взрывах военных складов 2014 году, к которым по информации чешского следствия причастны хорошо знакомая всем часть ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ) и ее военнослужащие Петров и Боширов.

Теперь на счету ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ), руководства МО РФ и высшего руководства России, включая Владимира Путина, с 2014 года весь "кровавый букет". Это и агрессия против Украины, оккупация части её территории, уничтожение гражданского авиалайнера МН17, взрывы складов в Чехии, попытка переворота в Черногории, участие в хаотизации ситуации и провоцирование беспорядков во Франции и Каталонии, отравление Скрипалей и болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева, вмешательство в президентские выборы в США, информационно психологическая специальная операция, в рамках которой был спровоцирован штурм Капитолия и т.д.

То есть Россия на государственном уровне перешла уже практически все возможные красные линии, при том, что прямо сейчас играет мускулами стягивая военную технику и войска к границам Украины.

Поэтому как видим, что страна-террорист и агрессор не хочет "умиротворяться", а действие умиротворителей воспринимает как слабость.

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