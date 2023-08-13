Россия создала собственную версию БПЛА Shahed и уже использует их против Украины - эксперты

Россия построила собственную версию иранского ударного беспилотника для атаки на Украину. Беспилотники Герань-2 похожи на иранские Shahed-136, но изготовлены из других материалов.

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Их российские оккупанты уже используют против Украины. Об этом пишет Business Insider.

Независимая британская исследовательская группа Conflict Armament Research изучила найденные в июле в Киеве обломки двух беспилотников, которые оказались иранскими Shahed-136, но имели электронные модули, соответствующие российским беспилотникам-разведчикам.

По словам экспертов, одноразовые беспилотники, получившие название "Герань-2", представляют собой российские версии иранских беспилотников.

Российские силы начали использовать беспилотники иранского производства для нанесения ударов по городам по всей Украине в прошлом году. Небольшое винтовое оружие может быть начинено взрывчаткой, которая детонирует при ударе, поэтому его часто называют дронами-камикадзе.

"Эта новая версия позволит России поддерживать свои модели атак и полагаться на эти беспилотники с односторонним движением. Поэтому тот факт, что они производят его внутри страны, позволит им продолжать полагаться на него", – сказал Дэмиен Сплитерс, который руководил расследованием группы.

Согласно отчету, беспилотники "Герань-2" изготовлены из материалов, отличающихся от материалов Shahed, и, по-видимому, они были адаптированы для того, чтобы лучше соответствовать потребностям России.

Российские дроны сделаны из стекловолокна поверх слоев тканого углеродного волокна, что отличается от материала, используемого в иранских дронах.

Два беспилотника, которые были проинспектированы Conflict Armament Research, также содержали электронные модули под названием "Комета" в своих секциях наведения – они ранее были обнаружены в российских беспилотниках.

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация ведет переговоры, чтобы получить новые виды дронов из Ирана. Прежде всего оккупанты хотят получить ударные БПЛА или беспилотники-камикадзе.

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