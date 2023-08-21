Россия расширяет свои военные структуры: разведка Британии объяснила, что стоит за созданием еще одной армии на юге Украины
Россия расширяет свои военные структуры в условиях военного времени. В частности, вероятно появление нового формирования – 18-я общевойсковая армия.
Это объясняется тем, что РФ пытается высвободить более опытные подразделения для боевых действий по ключевым направлениям в Украине. Об этом сообщает разведка Британии.
"Россия расширяет свои военные структуры в условиях военного времени. Очень вероятно появление одного нового соединения – 18-й общевойсковой армии", – говорится в сообщении.
Отмечается, что это соединение, вероятно, будет объединением и усилением других подразделений, действующих сейчас в Херсонской области, включая 22-й армейский корпус, который обычно составляет российский гарнизон в оккупированном Крыму.
В разведке считают, что 18-я общевойсковая армия будет состоять в основном из мобилизованных военнослужащих и сосредоточится на оборонных операциях на юге Украины.
"Россия, вероятно, стремится высвободить более опытные подразделения для ведения боевых действий на ключевых направлениях. Существует реальная возможность, что именно это привело к недавней передислокации воздушно-десантных войск из Херсона в Ореховский район, где ведутся ожесточенные бои", – резюмировали там.
Напомним, в конце прошлого года военные аналитики издания The New York Times констатировали, что Путин провалил вторжение в Украину, это произошло, потому что он бросил на войну неподготовленных солдат, тогда как его ближайшее окружение продолжало доказывать "воинственную настроенность" Запада.
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