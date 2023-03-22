Россия расконсервировала танки, которым почти 80 лет: их по железной дороге начали перебрасывать в Украину. Видео

Российские оккупанты на войне в Украине продолжают нести масштабные потери в живой силе и технике. Из-за этого в РФ расконсервировали танки Т-54/55, которым почти 80 лет.

Видео дня

Сейчас их по железной дороге начали перебрасывать в Украину. Об этом сообщает группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

Эшелон с советскими средними танками семейства Т-54/55 недавно отправился из Арсеньева Приморского края, в котором находится 1295-я Центральная база резерва и хранения танков. Ранее отсюда уже отправляли эшелон с танками Т-62М(В), также снятыми с хранения.

Согласно спутниковым снимкам, в целом в период с июня по ноябрь 2022 года с этой базы был переброшен минимум 191 танк, вероятно, в основном Т-62. Но их число может быть значительно выше, поскольку наиболее боеготовые машины обычно хранятся в ангарах.

Первые модификации Т-54 были приняты на вооружение Советской армией еще во второй половине 1940-х годов, а Т-55 – в 1958 году.

Ключевые минусы этих моделей техники – отсутствие дальномеров и баллистических вычислителей, а также системы управления огнем. При этом примитивные прицелы у танков обеспечивают неполноценную стабилизацию орудия.

Переброска танков, которым почти 80 лет, свидетельствует о серьезных проблемах с обеспечением российских оккупантов бронетехникой.

Стоит отметить, что в течение последних суток были уничтожены пять танков, восемь боевых бронированных машин и три артиллерийские системы. Общие потери врага составляют 3557 танков, 6887 ББМ и 2589 артсистем.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Угледаром в течение трех недель продолжалось крупнейшее танковое сражение за год полномасштабной войны. В этой битве Россия понесла сокрушительное поражение, потеряв не менее 130 единиц бронетехники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!