Россия расхвалила и попросила ВОЗ одобрить вакцину 'Спутник V'

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко попросил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) одобрить для экстренного использования разработанную в его стране вакцину "Спутник V" против COVID-19.

Предложение поступило в ходе видеозвонка с Генеральным директором организации Тедросом Аданомом Гебрейесусом. Об этом пишет сайт российского Минздрава.

"В ходе беседы были затронуты темы противодействия распространению новой коронавирусной инфекции, включая вакцинацию, укрепление здоровья населения и повышения доступности медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Мурашко похвалился перед ВОЗ усилиями РФ по борьбе с пандемией, напомнив о "начавшейся в январе 2021 года национальной кампании по вакцинации населения".

"На сегодняшний день вакцину "Спутник V" получили уже миллионы граждан. Она формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19 и не имеет серьезных побочных эффектов. Вакцина по сути стала мировым бестселлером", – заявил он.

Глава российского Минздрава акцентировал внимание на обсуждении хода рассмотрения международной организацией заявки на включение вакцины "Спутник V" в список лекарственных средств, утвержденных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях. Но об одобрении такого шага со стороны Гебреесуса во время разговора с Мурашко речь не шла.

Напомним: СМИ выяснили, что вакцина против COVID-19 "Спутник V" вызывает недоверие не только у западных стран. В частности, ее не готовы использовать даже сами россияне из-за возможных побочных эффектов и летальных исходов.

Также американская газета The New York Times разоблачила российские информационные агентства в развертывании кампании по дискредитации западных вакцин против COVID-19, чтобы продвигать свой препарат "Спутник V".

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр аргентинского города Роке Перес Хуан Карлос Чинча Гаспарини получил прививку против коронавируса российской вакциной "Спутник V" и с портретом Путина в руках.