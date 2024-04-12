Россия пытается компенсировать потери, перебрасывая на фронт в Украине военных из Тихоокеанского флота – ГУР

Россия из-за значительных потерь, которые несут оккупационные силы в Украине, ищет "живую силу" для восстановления подразделений. Восполнять санитарные и безвозвратные потери и комплектовать новые подразделения российское командование взялось, в частности, отправляя в Украину личный состав Тихоокеанского флота и 11 армии военно-воздушных сил и ПВО.

Эти подразделения ранее в войне России против Украины непосредственно не были задействованы. О том, как российское командование "выскабливает отовсюду" живую силу для боевых действий, рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Выскребают отовсюду ― на войну против Украины Кремль отправляет войска Тихоокеанского флота РФ. С целью пополнения санитарных и безвозвратных потерь российских оккупационных войск, которые они понесут во время боевых действий в Украине, а также укомплектование новых военных подразделений Москва отправляет на войну РФ, а также 11-й армии ВВС и ПВО. Указанные военные соединения государства-агрессора ранее не были непосредственно вовлечены в ведение боевых действий против Украины", - говорится в сообщении.

В военной разведке Украины добавили, что командующий Тихоокеанским флотом РФ Виктор Лиина распорядился о полном прекращении ротаций в Сирию. Вместо этого весь личный состав направляется в зону боевых действий в Украине.

"Речь идет о 2000 российских военнослужащих из Приморского и Камчатского краев РФ", – отметили в ГУР.

То же ожидает и около 400 российских захватчиков из воинских частей 11 армии ВВС и ПВО, дислоцирующейся в Хабаровском крае РФ. Их направят "латать дыры" в 155-й и 40-й бригад морской пехоты РФ, участвующие в войне против Украины и из-за больших потерь имеют значительный "некомплект" личного состава.

"Часть личного состава по военным соединениям Дальнего Востока РФ войдет в новую мотострелковую бригаду государства-агрессора, которую формируют в Воронеже", – отметили в ГУР.

Напомним, ранее в ГУР раскрыли схему, согласно которой ФСБ ищет агентов среди иностранцев в Канаде. В зоне особого внимания российских спецслужб – выходцы из РФ и других стран, которые находились в составе или под влиянием Советского Союза. В частности, в Канаде ФСБ пытается найти иностранцев, поддерживающих контакт с разведками разных государств мира, и завербовать их. Для вербовки, среди прочего, россияне используют свои пропагандистские СМИ.