Блог | Россия против санкций/ Запад старается недостаточно?
В последние месяцы значительно растет количество расследований ведущих западных СМИ по разным схемам обхода санкций. Также анонсируется в ожидаемых на днях новых пакетах от США и ЕС какие-либо меры. В новый список санкций Евросоюз впервые включил компании из Китая и Индии. Они обвиняются в поддержке ВПК России. Санкции также вводятся против компаний в Шри-Ланке, Турции, Таиланде, Сербии и Казахстане.
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Відомо вже навіть про кримінальні справи щодо "схемщиків" і в США, і в країнах ЄС. Це добре. Але...
"Схемщики" завжди будуть випереджати державні структури, які намагаються і намагатимуться їм завадити.
На одну санкціоновану "фірму-прокладку" – ми впевнені – вже лежить десяток пакетів документів на нові подібні фірми в тих самих або в інших країнах. А в країнах Заходу завжди знайдуться цілком порядні компанії, що закриють очі на кілька сумнівних операцій. Бо це бізнес... А "гроші не пахнуть".
Що робити?
Це драфт пропозицій Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень та BlackSeaNews. Долучайтесь!
- Має бути артикульовано головну мету санкційної політики – і це має бути максимальна ізоляція економіки РФ. Тільки так. І не інакше. Тому що інакше в глобальній світовій економіці завжди (повторимо – завжди!) знайдуться нові схеми та шляхи обходу, формально законні.
- Звичайно, це добре, коли розслідувачі знаходять такі "схеми" в Туреччині, Казахстані, Арменії, Грузії. Але... що ви зробите з Китаєм та китайським Гонконгом, звідки (за приблизними оцінками) РФ отримує 80%, якщо не більше, підсанкційних товарів... – Зробити можна. Але це такі кроки, про які важко навіть думати сучасним економістам.
Які саме?
- Треба рішуче відрізати від світової економіки всі (повторимо – всі!) банки РФ. Нещодавно Посол України в США абсолютно правильно сказала, що з більше, ніж 300 банків РФ під санкціями лише кілька десятків.... І це мають бути санкції саме США, Британії і ЄС. Тобто країн зі світовими банківськими валютами.
- США, Британія та ЄС мають попередити всі (ще раз – всі!) банки світу (саме світу...), що у випадках фінансування ними контрактів/операцій по поставках товарів до РФ ці банки третіх країн, включно з тими, що не вводили санкцій до РФ, втратять можливості роботи з долларом США, Євро і фунтом.
- Треба негайно синхронізувати санкційні списки щодо юридичних осіб – на діаграмі станом на 01.09.2023 наочно можна побачити, що там величезний фронт роботи. Особливо в ЄС. Для цього потрібно дуже просте рішення – про автоматичне додання до санкційних списків США, ЄС, Великої Британії, Канади, України тощо юридичних осіб, що є в списках хоча б одної з цих країн. Інакше перевірки санкційних досьє можуть тривати (і тривають) роками, бо жодного збільшеного штату санкційних фахівців не вистачить на такий космічний обсяг роботи...
- США та ЄС мають вимагати від тисяч (ще раз – тисяч...) американських та європейських компаній, що продовжують працювати в РФ, негайно припинення їхньої роботи та сплати податків до бюджету РФ. Як правило, частка прибутків цих компанії від продажів РФ не перевищує 2-5%. Переживуть...
- Торговельним суднам, що належать судновласникам з країн, що ввели санкції до РФ, має бути заборонено заходити до будь-яких російських портів та перевозити будь-які російські вантажі.
- Портам та компаніям країн, що ввели санкції, має бути заборонено приймати та/або обслуговувати будь-які судна, що йдуть з портів РФ.
Тобто, якщо є головна мета – глобальна економічна ізоляція, тоді й заходи задля досягнення цієї мети будуть зрозумілі. І банки того ж Китаю, Гонконгу, Індії тощо – вони насправді вже дуже-дуже побоюються "вторинних санкцій".
Так, це економічна війна. Це вона. А що ж ви хочете? – Інакше буде 3-я гаряча. не економічна... Іноді кажуть, що вона вже йде. Але буде поширюватись...