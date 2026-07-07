В самом начале войны я писал, что её главным результатом станет переформатирование нынешней российской федерации...

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Подавляющее большинство моих тогдашних читателей довольно скептически отнеслись к этой, как им казалось, "дикой" мысли...

Ну, я, конечно, не настаивал...

А теперь задача по математике для 4-го класса средней школы...

Дано:

+ средний общий месячный объем производства бензина и дизельного топлива в россии составляет, соответственно, 2,5–2,7 млн тонн бензина (85 тысяч в сутки) и 5,5–5,9 млн тонн дизельного топлива.

Это уже с учётом "форс-мажоров", вызванных падением различного рода "обломков БПЛА".

+ стратегическая группировка российских войск, действующая на территории Украины, насчитывает примерно 718–721 тыс. лич. сост. и "потребляет" примерно 300–630 тыс. тонн разнотипного топлива в месяц (или 10–20 тысяч тонн в сутки), из которых:

Главные истории дня

- 220-450 тыс. тонн – дизельное топливо

- 60-150 тыс. тонн – авиационный керосин

- 10-30 тыс. тонн – автомобильный бензин

+ в гражданском секторе минимальная потребность рф в топливе составляет:

- 3,3-3,5 млн тонн бензина в месяц (минимум в сутки – 110 тысяч тонн)

- 2-2,2 млн тонн дизельного топлива в месяц.

Таким образом, только по бензину ситуация выглядит следующим образом:

– в целом, на данный момент рф производит 85 тысяч тонн в сутки, из которых до 1000–1500 тонн в сутки необходимо "поставить" российским войскам в Украине

– в то же время потребность ТОЛЬКО гражданского сектора составляет как минимум 110 тысяч тонн в сутки...

Вчера "обломки украинских БПЛА" поразили Омский НПЗ (по предварительным данным, пострадал комплекс первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11, на котором зафиксировано, как минимум 2 "крупных" очага пожара, что фактически останавливает производство на этом НПЗ, по крайней мере, до окончания ремонтных работ).

Производство бензина (всех марок) на этом предприятии составляло (до поражения) примерно 11–12 % от общего объема производства автомобильного бензина в рф.

+ Минский "неадекватный" может поставлять (продавать) на болота до 4–5 тысяч тонн топлива (имеется в виду, в первую очередь, именно автомобильный бензин). Разумеется, по "международно-рыночным" ценам

+ Казахстан может передать РАЗОВО ещё 50 тысяч тонн бензина (якобы это будет оформлено как гуманитарная помощь) в течение июля – августа...

Это, по сообщениям ресурса "Москоу Таймс", хотя официально Казахстан настаивает на том, что Кремль пока не обращался к ним с официальным запросом по этому поводу...

Что касается дизельного топлива, то здесь ещё интереснее:

– Месячное производство составляет 5,9 млн тонн (упало с 7,5 млн тонн в результате ударов по НПЗ)

– "Потребление" в гражданском секторе составляет до 2–2,2 млн тонн в месяц + 0,6 млн – группировки "вс рф" на территории Украины

– Якобы существует определенный профицит дизельного топлива, но в реальности его дефицит УЖЕ ощущается, причем именно в западной части рф.

Дело в том, что в западной (европейской) части рф производители дизельного топлива, по сути, "выбиты". Основной объём дизельного топлива в РФ сейчас производится на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. То есть его ещё нужно ПРИВЕЗТИ к основным потребителям. А в это время:

– "ржд", чьи коммуникации на южном и западном направлениях буквально забиты военными эшелонами, просто не успевают его привезти...

– Соответственно, основные потребители дизельного топлива (именно в южных и западных районах рф) просто "физически" не могут его купить, поскольку оно буквально "застряло" на железной дороге

– Более того, крупные российские нефтяные компании, чтобы обеспечить дизелем собственные сети АЗС, банально перекупают эшелоны с дизелем друг у друга, ещё в пути.

А из-за этого мелким оптовикам ("независимым" сетям и фермерам) из того условного профицита, который пытается доехать до европейской части рф, достаётся лишь "капля"...

В результате якобы существующий профицит дизельного топлива в рф в реальности оборачивается его ДЕФИЦИТОМ в европейской части рф и в целом сокращается (по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза) из-за "вывода из строя" целого ряда его производителей в европейской части рф "падением высокоточных обломков украинских дронов".

Вопрос:

Насколько рф УЖЕ приблизилась к началу периода переформатирования?

Ответ желательно сформулировать в тысячах тонн автомобильного бензина и дизельного топлива.