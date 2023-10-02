Россия практически перестала угрожать 'красными линиями': СМИ указали на интересный нюанс в риторике топ-чиновников

К концу сентября-началу октября 2023 года страна-агрессор Россия перестала угрожать Украине и Западу за то, что они якобы переходят "красные линии". Также сократилось и количество угроз насчет ударов по "центрам принятия решений", которые еще в прошлом году звучали очень часто.

Об этом пишут в Telegram-канале "Агентство. Новости", проанализировав сайты росСМИ, Кремля и канал одиозного российского политика Дмитрия Медведева. Так, в течение всего 2023 года российские чиновники сделали 15 заявлений о "красных линиях" и два – об ударах по "центрам принятия решений".

Что интересно, в прошлом году заявлений о "красных линиях" насчитали 24, а ударами по "центрам" россияне угрожали 13 раз.

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Также в заявлениях официальных лиц РФ можно проследить, что эти "красные линии" страны-агрессора с ходом полномасштабной войны против Украины постоянно менялись. В апреле 2022 года российское минобороны грозило ударами по "центрам принятия соответствующих решений в Киеве" в ответ всего лишь на заявление замглавы минобороны Великобритании о том, что атаки на военные цели на российской территории допустимы. Также к ударам по "центрам" должны были привести диверсии на территории РФ.

Позже "красными линиями" поочередно называли:

– удары по военным объектам оккупантов в Крыму;

– попытки нанесения ударов по территории РФ;

– поставки Украине "дальнобойных или более мощных средств поражения";

– арест российского диктатора Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда;

– применение ракет Storm Shadow "вне зоны проведения специальной военной операции".

Таким образом большинство из того, что российские власти называли "красными линиями", уже произошло и продолжает происходить. Это, в частности, атаки беспилотниками и ракетами на объекты на территории РФ, диверсионные рейды в тылы оккупантов, ракетные и дроновые удары по оккупированному Крыму.

"С тех пор о пересечении "красных линий" российские представители говорили в основном либо как о том, что Западные страны и Киев уже переступили, либо как о том, чего просто не существует для Запада и Украины", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель председателя Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев размечтался о "присоединении" новых украинских территорий. Также он в очередной раз пригрозил уничтожением власти в Киеве.

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