Россия планирует выйти из Парламентской ассамблеи ОБСЕ: что это значит

Страна-агрессор Россия собирается выйти из Парламентской ассамблеи ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе). Такое заявление сделал глава Государственной думы РФ Вячеслав Володин во время пленарного заседания.

По его словам, к 21 февраля Дума и Совет Федерации (верхняя палата российского парламента) синхронно примут решения о приостановлении членства России в ПА ОБСЕ. Об этом пишет The Insider.

Володин выдал, что Парламентская ассамблея ОБСЕ – это "абсолютно несамостоятельная политизированная организация, пляшущая под дудку Вашингтона". Кроме это, необходимость выхода РФ из организации он также обосновал деньгами.

"Самое плохое в этой ситуации, что мы еще деньги платим, причем одни из самых крупных плательщиков, поэтому надо выходить, прекращать перечислять средства", – заявил Володин.

Парламентская ассамблея – это межпарламентский орган, объединяющий 57 государств-членов ОБСЕ. Он был создан в 1991 году для контроля за исполнением целей ОБСЕ, разработки и реализации механизмов по предупреждению и разрешению конфликтов и содействию укреплению и консолидации демократических институтов в государствах-членах. Летом 2023 года Ассамблея создала парламентскую группу поддержки Украины.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ успела выйти или приостановить членство во многих международных организациях. Среди них Совет Европы, Совет по правам человека ООН, Совет государств Балтийского моря и Международная организация труда.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что ОБСЕ следует обратить внимание на преследование национальных меньшинств в РФ. Он отметил, что Россия является тюрьмой народов и речь идет о притеснениях не только украинцев.

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