'Тюрьма народов': Дмитрий Кулеба посоветовал ОБСЕ заняться правами нацменьшинств в России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) следует обратить внимание на преследование национальных меньшинств в государстве-агрессоре РФ. Он отметил, что Россия является тюрьмой народов и речь идет о притеснениях не только украинцев.

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Данный вопрос должен стать "приоритетным", отметил Кулеба на пресс-конференции с главой ОБСЕ, министром иностранных дел Мальты Иеном Боргом в пятницу, 2 февраля. Брифинг транслировался в Facebook.

Как сказал украинский министр, во время переговоров с Боргом был "поднят вопрос прав национальных меньшинств на территории РФ, речь идет не только об украинском меньшинстве".

"События в Уфе показали, что Россия – это тюрьма народов. Башкиры встали в защиту активиста, которого Кремль судит за позицию против войны и поддержку башкирской культуры и идентичности", – сказал Кулеба.

Речь идет о протестах после приговора для Фаиля Алсинова, выступавшего за суверенитет Башкортостана, а также против войны в Украине и мобилизации башкиров.

Глава МИД напомнил, что государство-агрессор активно мобилизует для войны против Украины представителей нацменьшинств. Он считает, что таким образом Москва пытается продолжить агрессию и проводит этнические чистки на собственной территории.

По словам дипломата, у организации есть инструменты, чтобы отстаивать права нацменьшинств, в частности Институт верховного комиссара по вопросам нацменьшинств.

"Считаем, что нужно вплотную заняться этой проблематикой", – добавил министр.

Как сообщал OBOZ.UAН ранее, Кулеба сказал, что причины того, что незаконно построенный российскими оккупантами Керченский мост до сих пор не уничтожен, технические и политические. У сил обороны Украины нет необходимого для этого оружия.

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