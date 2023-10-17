Россия отзывает ратификацию Договора о запрете ядерных испытаний: что это означает и каковы угрозы

Россия 17 октября отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, за это решение в первом чтении Госдума проголосовала единогласно. В собственном отказе от взятых ранее обязательств Москва традиционно обвинила Вашингтон, заявив о "безответственном отношении к глобальной безопасности" со стороны США, так и не ратифицировавших договор.

Эксперты опасаются, что это решение означает, что Россия намеревается возобновить ядерные испытания. Об этом пишет Reuters.

Россия отзывает ратификацию Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний, заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

"В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", – сказал он перед голосованием по этому поводу 17 октября.

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Во втором чтении законопроект планируют рассмотреть уже завтра, 18 октября, в третьем чтении его рассмотрят в четверг, 19 октября.

По словам Володина, решение об отзыве ратификации Россию якобы вынудило принять "безответственное отношение США к вопросам глобальной безопасности". Он заявил, что договор 1996 года РФ ратифицировала в 2000 году. США же до сих пор этого не сделали.

"На протяжении 23 лет мы ждем, когда ратифицирует договор Вашингтон. Это что такое? Двойные стандарты, подлость и безответственное отношение, по-другому не назовешь... Российская Федерация сделает все, чтобы защитить своих граждан и сохранить глобальный стратегический паритет", – заявил Володин.

Президент РФ Владимир Путин 5 октября заявил, что не готов ответить на вопрос, следует ли России возобновить ядерные испытания. С призывами к Кремлю провести испытания ядерной бомбы в качестве "предупреждения Западу" ранее обращались некоторые российские депутаты и эксперты по безопасности.

"Я слышу призывы начать испытания ядерного оружия, вернуться к испытаниям. Я не готов сказать, действительно ли нам нужно проводить испытания или нет, но теоретически можно вести себя так же, как Соединенные Штаты", – заявил диктатор.

При этом он отметил, что не видит необходимости о внесении изменений в российскую ядерную доктрину, предусматривающей использование ядерного оружия только в случае нападения на Россию или возникновения реальной угрозы ее существованию.

Сейчас в РФ заявляют, что несмотря на отзыв ратификации государство остается подписантом договора и намерено продолжать сотрудничество с глобальной системой мониторинга, предупреждающей мир о любых ядерных испытаниях. Также официальные лица государства-агрессора заявляют, что отзыв ратификации якобы не означает, что РФ намерена провести испытания ядерной бомбы, это якобы зеркальный ответ на позицию США.

Однако эксперты по контролю над вооружениями обеспокоены тем, что этот шаг является свидетельством движения РФ к возобновлению ядерных испытаний. Их после распада СССР Россия не проводила ни разу.

По мнению аналитиков, возобновление ядерных испытаний Россией, США или Китаем может означать начало новой гонки ядерных вооружений между крупными государствами. В свое время договор был заключен на фоне осознания опасности балансирования на грани ядерной войны, которая грозила бы уничтожением человечества.

Однако после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины уровень напряженности между РФ и США возрос до самого высокого уровня со времен кризиса на Кубе в 1962 году. На этом фоне свой ядерный арсенал укрепляет и Китай, стремящийся соответствовать статусу развивающейся сверхдержавы.

При этом в США всерьез обсуждают возможность одновременной войны с КНР и РФ. О необходимости готовиться к такому развитию событий призвала американские власти двухпартийная комиссия Конгресса США. Для этого Вашингтону, считают члены комиссии, следует расширять обычные силы и программу модернизации ядерного оружия, а также укреплять существующие альянсы.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением на фоне планов РФ выйти из договора о запрете испытаний. Он сообщил, что страны Североатлантического альянса проведут масштабные ядерные учения Steadfast Noon. Они стартуют на следующей неделе.

Эти учения проводятся ежегодно. В этот раз они пройдут над Италией, Хорватией и Средиземным морем.

Главной целью учений является, по словам Столтенберга, "обеспечение доверия, эффективности и безопасности ядерного сдерживания", а также посыл для вероятных противников о том, что НАТО будет защищать всех союзников.