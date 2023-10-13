НАТО проведет ядерные учения: Столтенберг выступил с заявлением на фоне планов РФ выйти из договора о запрещении испытаний

Страны Североатлантического альянса (НАТО) проведут масштабные ядерные учения Steadfast Noon. Состоятся они вслед за заявлениями страны-агрессора России, которая в очередной раз "пригрозила" выйти из глобального соглашения о запрете ядерных испытаний.

Учения стартуют на следующей неделе. Об этом заявил 12 октября генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Он назвал Steadfast Noon обычным учебным мероприятием, которое ежегодно проходит в октябре. В то же время подчеркнул, что в этом году они будут проходить над Италией, Хорватией и Средиземным морем.

"Это поможет обеспечить доверие, эффективность и безопасность нашего ядерного сдерживания и посылает четкое сообщение о том, что НАТО будет защищать всех союзников", – заявил Столтенберг.

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Отметим, что натовские учения Steadfast Noon ежегодно продолжаются около недели. К ним привлекаются истребители, способные нести ядерные боеголовки, однако это не предполагает никаких боевых бомб. Также в учениях принимают участие обычные реактивные самолеты и самолеты наблюдения и дозаправки.

Ранее российский депутат Леонид Слуцкий предупредил о намерении РФ отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По его словам, на следующей неделе будут за это голосовать в госдуме, а окончательно судьба вопроса решится 19 октября.

В первый раз прокомментировал возможность отзыва ратификации этого договора российский диктатор Путин 5 октября. В Институте изучения войны (ISW) отмечали, что таким образом Кремль пытается надавить на США.

Министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Рябков 10 октября заявлял, что Москва возобновит ядерные испытания, но лишь "после того, как США проведут аналогичные".

Как сообщал OBOZ.UA, по данным The New York Times, Россия готовится провести испытания "Буревестника" – экспериментальной крылатой ракеты с ядерной установкой (SSC-X-9 Skyfall). Ее теоретическая дальность составляет тысячи километров.

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