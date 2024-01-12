Россия объявила в розыск вице-президента 'Газпромбанка', ушедшего воевать за Украину: подробности

МВД РФ объявило в розыск бывшего вице-президента российского "Газпромбанка" Игоря Волобуева, выехавшего воевать на стороне ВСУ. По какой именно статье УК разыскивают Волобуева, неизвестно.

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Об этом стало известно из базы розыска МВД России.

"Волобуев Игорь, 15.6.1971. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", – сообщается в базе розыска.

Ранее российский Минюст объявил Волобуева "иностранным агентом".

Волобуев, родившийся в Охтырке Сумской области, еще весной 2022 года переехал в Украину. До этого он 16 лет был сотрудником "Газпрома", затем еще шесть лет работал в "Газпромбанке". В последнее время мужчина воюет в составе легиона "Свобода России". Мы сообщали, что Волобуев получил награду ВСУ "Золотой крест". Награда ему была вручена "за успешное выполнение боевых задач".

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