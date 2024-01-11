Спасал Путина от старости, но что-то 'пошло не так': что известно о геронтологе главы Кремля, умершем 'ранее срока', и его разработке

Российский ученый Владимир Хавинсон, которого называли "личным геронтологом Путина", умер 5 января в Санкт-Петербурге на 78-м году жизни. Он обещал, что нынешний президент РФ доживет как минимум до 2037 года, да и сам он, исходя из его учения, планировал жить до ста лет.

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О кончине Хавинсона сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев в соцсетях. Он назвал его "блестящим ученым" и написал, что открытие Хавинсоном пептидных регуляторов "помогло сохранить здоровье" ликвидаторам катастрофы на ЧАЭС и "112 млн человек по всему миру".

Как пишут росСМИ, геронтолог был известен своими исследованиями в области старения и продления жизни, зарегистрировал 13 лекарственных препаратов и 64 вида БАД на основе пептидов. Одна из его книг носит название "Что мешает нам жить до 100 лет?".

Хавинсон был академиком РАН и основателем (1992) питерского Института биорегуляции и геронтологии, темой старения занимался с 1970 года.

В январе 2017 года он получил от главы Кремля орден Дружбы, после чего его и стали называть "личным геронтологом Путина". После награждения Хавинсон заявил, что его разработки позволили РФ стать мировым лидером "в разработке средств замедляющих старение".

А за день до награждения в интервью "Фонтанке" он оценил состояние здоровья Путина, дав ему "минимум еще 20 лет".

"Учитывая его прошлое (то, что он мастер спорта), правильный образ жизни, военное воспитание, соблюдение диеты, насколько я знаю, и занятия физкультурой, – его потенциал очень высок. Он образец. Потенциал нашего президента блестящий. Это десятки лет. 20 лет минимум", – говорил Хавинсон.

При этом исполнительный директор Института биорегуляции и геронтологии Ольга Михайлова сказала росСМИ что Хавинсон "никогда не работал" с президентом РФ.

"Это дурацкая "утка", появившаяся из-за некорректной компиляции разных фраз Владимира Хавинсона. Прочитав ее, все сделали неправильные выводы", – сказала она

После награждения "Дождь" сообщил о контрактах Института биорегуляции и геронтологии с минспорта РФ и федеральным медико-биологическим агентством. По данным "СПАРК-Интерфакс", их общая сумма составила более 10 млн рублей (около 4 млн грн).

Журналист "Дождя" Павел Лобков поставил под сомнение эффективность препаратов Хавинсона, сравнив их с гомеопатическими средствами.

По данным росСМИ, в последнее время Путина в поездках постоянно сопровождает группа врачей. Российский диктатор уделяет повышенное внимание здоровью и интересуется возможностями омоложения, в частности принимает пантовые ванны (с экстрактом рогов пятнистого оленя), выяснили журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA, британский экстрасенс Крэйг Гамильтон-Паркер предрек, что война в Украине в 2024 году может закончиться, поскольку есть большая вероятность смерти Путина. Ранее он предсказал пандемию, Brexit, президентство Трампа и смерть королевы Елизаветы II.

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