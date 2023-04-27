Россия 'заочно арестовала' командующего ВМС Украины Неижпапу

Министерство внутренних дел России объявило в розыск командующего Военно-морскими силами Украины вице-адмирала Алексея Неижпапу. Нашему военному страна-агрессор вменяет подозрение в покушении на жизнь российского полицейского.

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Согласно статье 317 УК РФ, по которой Неижпапе заочно объявлено подозрение, украинский вице-адмирал может быть осужден на пожизненное заключение в тюрьме. Об этом сообщают пропагандистские издания Кремля.

На фоне этого производства, в Хамовнический районный суд Москвы направлено ходатайство о задержании Неижпапы, опять-таки заочно. Судьи вынесли утвердительное решение, соответственно украинский вице-адмирал заочно задержан на территории России.

Сам военный с иронией отнесся к подобным "приговорам" на территории страны-агрессора, однако отметил высокую значимость Сил обороны в глазах противника.

"Враг этим подтвердил, что ВМС Украины существуют. Работаем дальше. Вместе к победе", – лаконично прокомментировал эксцесс Неижпапа.

Алексей Неижпапа родился в Севастополе в 1976 году, занимает должность командующего Военно-морских сил Украины с июня 2020 года. До этого он был заместителем командующего.

В апреле 2022 президент Владимир Зеленский присвоил Неижпапе воинское звание вице-адмирала. Командующий ВМС ВСУ награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в конце прошлого года ФСБобъявила в розыск вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук и первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову. Спецслужба попросила Лефортовский суд Москвы заочно арестовать украинских госслужащих.

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