Россия обречена: немецкий политик проанализировал речь Путина на 9 мая в Москве

В долгосрочной перспективе президент-арессор Владимир Путин потерпит поражение в войне против Украины. Россия также потеряет временно оккупированные области Украины и полуостров Крым.

К такому выводу пришел немецкий политик, полковник запаса и президент Ассоциации резервистов Патрик Зенсбург, пишет Bild. Он проанализировал речь главы Кремля на параде в честь Дня победы.

"Я думаю, что это явная пропагандистская речь для внутреннего пользования", – сказал он о заявлении Путина.

Он призвал россиян готовиться к поражению в войне, поскольку уже очевидно, что "мира с российской стороны не будет".

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"Это приведет к тому, что Украина продолжит воевать, а Россия, на мой взгляд, потеряет Крым и восточные территории в долгосрочной перспективе", – отметил Зенсбург.

Он считает, что военные резервы Путина неспособны помочь ему удержать захваченные территории Украины.

"Он может проводить бомбардировки территорий, он может превратить города в руины, он может принести стране страдания, но он не сможет удержать ее в долгосрочной перспективе и в основном проиграет", – подчеркнул политик.

Он резюмировал, что, исходя из сложившейся ситуации, можно открыто признать: "будущее с Владимиром Путиным для России невозможно".

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин на параде 9 мая попытался оправдать войну борьбой с "нацистами". Он также вновь заявил, что РФ якобы была вынуждена напасть на Украину.