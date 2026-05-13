12 мая 2026 года в 00:00 кремлевский террористический режим официально расписался в собственном бессилии, вернувшись к массированному террору сразу после завершения имитации "перемирия". Зафиксирован пуск более 200 ударных БпЛА, 30 авиаударов и сброс более 80 управляемых авиабомб (КАБ). Последствия для Украины: попадание в многоэтажку в Киеве, повреждение энергообъектов, удар по железнодорожному локомотиву, детскому саду и жертвы на Днепропетровщине (1 погибший, 4 раненых). Однако логика "упырей" из бункера дала сбой: ответ Киева прилетел мгновенно. Не прошло и нескольких часов, как дроны Сил Обороны Украины уже разрывали небо над Оренбургом – в 1200 км от границы. Попадание в местную многоэтажку и объекты инфраструктуры – это лишь прелюдия к тому аду, который Украина готовила в течение последних 72 часов "тишины".

Логика Сил Обороны Украины теперь предельно проста: на каждый "Шахед" враг получит десяток ударов по собственным "кощеевым иглам". Анализ предыдущих операций доказывает, что Украина вышла на идеальный экономический баланс: использование БпЛА типа "Лютый" и "RAM 2X", которые стоят в 15–30 раз дешевле российских ракет ПВО, позволяет методично утилизировать стратегические ресурсы РФ. Пока кремлевские недоумки тратят "Искандеры" по 3 млн долларов на убийство гражданских, Украина выжигает основу российской экономики. ЛПДС в Перми (Пермнафтооргсинтез) фактически прекратил существование – уничтожено 80% резервуарного парка, осталось лишь 3–4 цистерны. В Ростове за один день ликвидирован центр управления полетами и ключевой завод ВПК. То, что упыри готовят сегодня, завтра прилетит им в ответ с десятикратной силой, потому что украинский ВПК теперь рассредоточен, защищен бетонными капонирами или выведен в Европу, став недосягаемым для российского устаревшего металлолома.

Технологическое превосходство Киева – это уже не предположение, а верифицированный факт. Визит министра обороны Германии Бориса Писториуса в Киев 11 мая и заявления Михаила Федорова подтверждают: Украина уже имеет ракеты, являющиеся прямым аналогом немецких Taurus. Модернизированные "Нептуны" с немецкими технологиями теперь обладают такой разрушительной мощью, что российская ПВО в Татарстане, на Урале и Зауралье превращается в декорацию. Россия ежедневно теряет в среднем по 2 ЗРК или РЛС, что открывает чистые коридоры для украинских дипстрайков. Пока Путин в своей информационной изоляции слушает сказки холуев об "успехах", Украина за сутки перемолола 850 единиц личного состава врага. Это интенсивность, которая не останавливалась ни на секунду, несмотря ни на какие "режимы тишины".

Кремлевские ублюдки оказались в ситуации тотального цугцванга. Продолжение террора против мирного населения лишь ускоряет обвал российской военной машины. Расстояние в 1200 км до Оренбурга – это новая норма. Война уже пришла в дома 70 миллионов россиян, и она будет нарастать. Психологическая адаптация украинцев к налетам завершена: никакого внутреннего давления или "Майданов" за мир на условиях Москвы не будет. Наоборот, каждая ракета по Киеву – это дополнительные инвестиции Запада в украинское оружие и новые санкции, которые добивают остатки российского бюджета. Россия теряет деньги уже не просто на войну, а на элементарное выживание пенсионеров, потому что нефтепереработка и логистика становятся пеплом в режиме реального времени.

Российская судьба – это историческая гильотина. Путин сам выбрал путь самоуничтожения, разорвав ракетно-пушечное перемирие 12 мая. Украина выстояла в самую страшную зиму, пережила четыре "холодоморы" и теперь перешла к системному демонтажу РФ. Любое "накопление сил" оккупантами сегодня означает лишь одно: завтра эти силы будут сожжены прямо в местах базирования или на пути к фронту. Россия обречена на поражение, потому что объединенная мощь европейской оборонки, фундированная немецкими технологиями и украинской безжалостностью, не оставляет автократии ни единого шанса. Приговор подписан, исполнение уже идет в небе над Оренбургом, Пермью и Ростовом. Украина победит, Россия сгорит.