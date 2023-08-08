Россия наполовину опустошила крупнейший склад советской бронетехники из-за войны в Украине: СМИ раскрыли подробности

Страна-агрессор Россия за время ведения полномасштабной войны против Украины более чем на 40% опустошила свой крупнейший склад законсервированной советской бронетехники. Старые танки и бронетранспортеры были сняты с хранения на известной базе "Вагжаново" (277-я) в Бурятии.

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Она располагается недалеко от Улан-Удэ и занимает около 13 кв. км, что значительно больше площадей двух десятков других известных баз хранения военной техники в РФ. Об этом написала независимая англо- и российскоязычная интернет-газета The Moscow Times, ссылаясь на свежие спутниковые снимки Google Earth (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что информацию об расположении баз законсервированной военной техники расследователи собрали по открытым источниках – в блогах фотографов, путешественников, публикациях СМИ.

Так, установлено, что за пять месяцев до полномасштабного вторжения российских войск в Украину – в сентябре 2021-го – в "Вагжаново" под открытом небом стояло около 3840 единиц бронетехники.

Уже спустя восемь месяцев войны – в ноябре 2022-го – на базе осталось около 2600 бронемашин, а к маю 2023 года – 2270.

"Таким образом, за это время с базы было вывезено 1570 или 40,8% единиц бронетехники. Причем большая ее часть (32%) ушла после объявления мобилизации в конце 2022 года", – подсчитали журналисты.

Они обратили внимание на инструкции минобороны РФ, согласно которым существует четыре категории консервации военной техники. Первую и самую ценную технику хранят в специальных вентилируемых и отапливаемых помещениях, вторую – в неотапливаемых ангарах. Третья категория консервации – это хранение под тентами, а четвертая – под открытым небом, как в Бурятии.

"Где тентовые укрытия – там техника должна быть хотя бы на ходу. Под открытым небом – то, что не жалко", – процитировало издание военного эксперта Павла Лузина.

Установлено, что в "Вагжаново" старая советская техника хранилась преимущественно именно под открытым небом. На снимках за ноябрь 2022 года зафиксировано, что примерно половина бронемашин была без башен или имела другие видимые даже о спутника следы повреждений. Аналогичные признаки наблюдались у примерно половины техники, оставшейся на базе к маю 2023-го.

"На территории базы также располагается 10 ангаров, которые, по расчетам The Moscow Times, позволяют разместить до 400 единиц бронетехники. В соцсетях бывших военнослужащих "Вагжаново" мы обнаружили несколько крупных снимков танков, которые там хранятся. Опрошенные военные эксперты опознали в них Т-62, которые выпускали в СССР ​​с 1962 по 1975 год", – констатировали журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России в войне против Украины начали использовать старые танки в качестве самоходных бомб. Советский Т-54/55 они начинили тротилом и отправили в сторону украинских позиций.

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