Россия привлекает молодежь из Беларуси поступать в свои военные высшие учебные заведения. С этой целью представители российских вооруженных сил организуют так называемые "дни открытых дверей" в райцентрах Беларуси.

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В ходе таких мероприятий гражданам РБ предлагают учиться на офицеров в военных вузах России. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В связи с большими потерями в войне против Украины в российских оккупационных войсках возникла значительная нехватка младших офицеров. Россия пытается урегулировать эту ситуацию, вербуя граждан других стран, в частности молодежь Беларуси.

В Центре Национального Сопротивления подчеркивают, что каждый оккупант на украинской земле, независимо от места, где он родился, будет нести ответственность за свои действия.

Ранее сообщалось, что агенты "АТЭШ" обнаружили скрытые системы ПВО в Москве. Российские военные разместили технику противовоздушной обороны у метро Белокаменная в Богородском районе Москвы. Ранее эту территорию министерство обороны РФ отобрало у учебно-спортивной организации.

Как писал OBOZ.UA, также в Москве партизаны провели разведку территории главного управления Росгвардии. Оно расположено по адресу улица Твардовского, 2, корпус 2.