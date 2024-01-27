Агенты "АТЕШ" обнаружили скрытые системы ПВО в Москве. Фото и видео

Российские военные разместили технику противовоздушной обороны возле метро Белокаменная в Богородском районе Москвы. Ранее эту территорию министерство обороны РФ отобрало в учебно-спортивной организации.

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Сейчас военная часть ПВО страны-агрессора ограждена высоким забором, по всему периметру выставлена охрана. Разведку местности провели агенты партизанского движения "АТЕШ". Соответствующие фото и видео были обнародованы 27 января в Telegram.

Партизаны выявили, что оккупанты установили там зенитные ракетные комплексы С-400 и различные радиолокационные станции.

"Из-за постоянной угрозы ударов по военным объектам Москвы, р*шисты вынуждены искать новые места для дислокации своих ПВО и РЛС.

Мы продолжаем поиск и разведку военных объектов по всей территории РФ. Это поможет нам планировать диверсии, а также информировать Силы обороны Украины", – отметили в "АТЕШ".

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее агенты военного партизанского движения "Атеш" провели внешнюю разведку территории корпорации "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области. На этом заводе россияне производят ракеты и другое вооружение.

– Также в Москве партизаны провели разведку территории главного управления Росгвардии. Оно находится по адресу: улица Твардовского, 2, корпус 2.

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