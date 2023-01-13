Россия может привлечь заключенных к производству оружия для войны против Украины – разведка Британии

Заключенные российских тюрем принимают участие в войне против Украины не только как завербованные наемники группировок оккупационных войск. Сектор оборонного производства РФ также использует их труд для того, чтобы удовлетворить потребности военного времени.

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В частности, зеков могут привлекать к производству оружия. На это указала британская военная разведка, сводка которой от 13 января опубликована в Twitter министерства обороны Великобритании.

Отмечается, как в ноябре 2022 года крупнейший производитель танков в РФ "Уралвагонзавод" (УВЗ) сообщил местным СМИ, что после встречи с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) он примет на работу 250 заключенных.

"В России существует давняя традиция тюремного труда, но с 2017 года принудительный труд был вновь введен как отдельное уголовное наказание", – пояснили эксперты.

По их данным, имея один из самых высоких показателей заключенных в мире, ФСИН наблюдает за обширной империей, насчитывающей более 400 000 зеков, и ее часто обвиняют в крайней жестокости и коррупции.

В разведке Британии добавили, что ныне заключенные представляют собой уникальный человеческий ресурс, который российские лидеры могут использовать для поддержки путинской "спецоперации", так как желающих добровольцев по-прежнему не хватает.

В ведомстве прогнозируют, что труд заключенных, скорее всего, будет особенно востребован производителями относительно нетехнологичных вооружений, такими как УВЗ, которые почти наверняка находятся под сильным давлением Москвы. Ведь Кремль нуждается в увеличении производства оружия, потерянного в войне против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России решили оправдаться за отправление на войну против Украины в составе ЧВК "Вагнер" заключенных, отбывавших наказание за тяжкие преступления. Там заявили, что зэков выпускали из тюрем и колоний вполне "законно".

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