Россия из-за нехватки кадров бросила на защиту Курщины 'космическую пехоту' – СМИ

Командование войсками РФ перебросило свою так называемую космическую пехоту на оборону Курской области, где продолжается наступление ВСУ. Из-за нехватки кадров в мотострелки "переквалифицировали" военнослужащих из подразделений Военно-космических сил, учитывая персонал станций предупреждения о ядерном ударе и авиабаз тяжелых бомбардировщиков.

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Об этом сообщает российское интерне-издание "Важные истории", зарегистрированное в Латвии. Оно ссылается источник, знакомый с ситуацией в подразделениях ВКС РФ, добавляя, что его слова подтверждаются открытыми данными.

"Мотострелковый полк из военнослужащих ВКС создали в мае-июне для группы прикрытия границы. В приграничные районы его пехота прибыла за несколько недель до прорыва ВСУ, в середине июля", – говорится в сообщении.

Собеседник издания рассказал, что в указанное подразделение вошли солдаты из рот охраны, а также инженеры, механики и небольшое количество офицеров из летного состава. Всех их прикомандировали в пехоту с аэродромов "Украинка" в Алтайском крае, "Белая" в Иркутской области и "Энгельс" в Саратовской области РФ. Хотя на этих авиабазах дислоцируются тяжелые бомбардировщики Ту-22М или Ту-95, с которых россияне запускают ракеты по украинским городам.

Также в состав "космической пехоты" вошли военнослужащие одного из российских космодромов, персонал особых складов ВКС и сотрудники радиолокационных станций "Воронеж" (объекты выставлены вдоль границ РФ для предупреждения о ядерном ударе).

По данным российского издания, "космические пехотинцы" уже несут потери в попытках тразить курскую операцию ВСУ. Так, в боях возле поселка Коренево пропал 22-летний россиянин Илья Романов, которого перевели в пехоту из 28-го арсенала космических войск в Тамбовской области РФ (объект повышенной секретности, где хранятся ракеты и спутники).

"Мотострелки ВКС, вероятно, были и в колонне техники, сожженной ударом из HIMARS под Рыльском в ночь на 9 августа. В этом месте в тот же день был ранен 22-летний сержант ВКС Вячеслав Бондаренко, переведенный с авиабазы тяжелых бомбардировщиков в Амурской области", – констатировало СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на нехватку сил, российское командование пока не оттягивает свои резервы из Донбасса с целью их опрокидывания в Курскую область РФ. Аналитики объясняют, что риски потерять позиции в районах Покровска, Торецка и Угледара слишком велики, чтобы агрессор позволил себе вывести оттуда войска.

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