Россия ищет альтернативу ЧВК 'Вагнер', но есть проблемы: разведка Британии раскрыла детали

Россия ищет более контролируемую альтернативу частной военной компании "Вагнер". Наемников Евгения Пригожина военно-политическое руководство стремится оттеснить от участия в войне против Украины, в частности, из-за публичного конфликта основателя этой ЧВК с минобороны РФ.

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Но Москва столкнулась с проблемой: ни одна из существующих российских ЧВК не сопоставима по боевой мощи с ЧВК "Вагнер". Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

По данным британской разведки, российское военно-политическое руководство, вероятно, ищет частные военные компании, которые оно готово спонсировать и развивать как альтернативу, которая должна, в конце концов, выдавить ЧВК "Вагнер" из Украины. Ведь наемники-"вагнеровцы" сейчас играют в войне России против Украины значительную роль, однако военное командование РФ не имеет над ними контроля.

"Это происходит в контексте громкого спора между Минобороны России и Группой Вагнера. Военное руководство России, вероятно, хочет заменить эту ЧВК такой, над которой оно будет иметь больше контроля. Однако ни одна другая известная российская ЧВК пока не приближается к Вагнеру или его боевой мощи", – очертили главную проблему с реализацией замысла Кремля в сообщении британского оборонного ведомства.

Впрочем, отказываться от использования "частных армий" в войне против Украины Россия не собирается, ведь в отличие от "второй армии мира" наемники показывают хоть какие-то результаты, а их гибель беспокоит российское население куда меньше, чем тысячи цинковых гробов с мобилизованными россиянами.

"Россия, вероятно, видит продолжение пользы от ЧВК в Украине, поскольку они менее ограничены уровнем оплаты труда и неэффективностью, которые помешали эффективности регулярной армии. Российское руководство, вероятно, считает, что российское общество лучше воспримет большие потери среди ЧВК, чем обычные военные потери", – констатировали в МО Британии.

Напомним, ранее в британской разведке заявили, что Россия пытается спасти имидж 155 бригады морской пехоты, дважды потерпевшей разгром под Угледаром. Для этого в РФ развернули широкую информационную кампанию, к которой привлечены топовые пропагандисты РФ.

Они демонстрируют видео якобы боевых действий, в которых, как утверждается, участвовала эта бригада.

Кроме того, звучали публичные заявления о том, что военные 155-й бригады находятся в "возвышенном настроении с твердой решительностью достичь поставленной цели", запущено сообщение о якобы перевооружении этого подразделения модифицированными танками.

Реальность же, как обычно, далека от пропагандистской картинки.