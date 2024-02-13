Во вторник, 13 февраля, Служба внешней разведки Эстонии заявила, что Россия готовится к военному противостоянию с Западом в течение следующего десятилетия. Тем не менее, их может сдержать ответное наращивание вооруженных сил.

Об этом сообщает Reuters. Руководитель эстонской разведывательной службы Каупо Росин заявил, что эта оценка базируется на российских планах увеличить количество войск, размещенных вблизи границы со странами-членами НАТО, такими как Финляндия, а также странами Балтии – Эстонией, Литвой и Латвией.

Каждый раз все больше представителей западных правительственных лиц выражают предупреждение о военной угрозе от России для стран-членов НАТО. Они призывают страны Европы проводить перевооружение, чтобы подготовиться к возможной обороне.

"Россия избрала путь долгосрочной конфронтации... и Кремль, вероятно, ожидает возможный конфликт с НАТО в течение следующего десятилетия или около того", – отметил Росин.

По его словам, возможность военного вторжения со стороны России "маловероятная" в ближайшей перспективе. Это частично обусловлено тем, что России приходится удерживать свое военное присутствие в Украине. Кроме того, вероятность вторжения остается низкой, если наращиванию российских войск будет соответствовать наращивание сил в Европе в ответ.

"Если мы не будем готовы, вероятность будет гораздо выше, чем без какой-либо подготовки", – подчеркнул он.

Отмечается, что после аннексии Россией Крыма в 2014 году страны Балтии повысили свои военные расходы до более чем 2% от ВВП.

Росин также подчеркнул, что российский прорыв в Украине перед президентскими выборами в России в марте маловероятен, поскольку это потребовало бы значительной мобилизации войск.

В то же время, он добавил, что без поддержки Запада Украине будет трудно существенно изменить ситуацию на поле боя, поскольку возможности России по обеспечению своих войск боеприпасами продолжают преобладать.

Как сообщал OBOZ.UA, государство-агрессор Россия четко высказывается, что присутствие независимой страны на территории, которую Москва считает "исторически своей", может рассматриваться как повод для вторжения ее преступной армии. Россия представляет угрозу для многих государств, и речь идет не только о соседних с РФ территориях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!