Россия частично закроет доступ в Черное море для иностранных кораблей
С субботы, 24 апреля, Россия закроет доступ в три района Черного моря для иностранных военных и государственных кораблей. Ограничение вступит в силу в 21:00 и будет действовать до 21:00 31 октября.
Об этом сказано в сообщении Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, передает "Коммерсант". Причиной такого решения якобы стали запланированные учения российского флота.
Закрыты для судов будут зона побережья между Севастополем и Гурзуфом, район у берегов Керченского полуострова, а также небольшой участок около западной оконечности Крыма.
В Минобороны заявили, что все эти зоны находятся в пределах территориальных вод России, и ограничение не будет препятствовать проходу кораблей через Керченский пролив.
Напомним, ранее стало известно, что Россия якобы не собирается блокировать движение через Керченский пролив торговых судов, в том числе в украинские порты в Азовском море.
Как писал OBOZREVATEL:
Россия официально объявила о закрытии части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и государственных судов других стран якобы из-за военных учений.
Это ограничение будет действовать с 24 апреля по 31 октября 2021 года.
МИД Украины высказал решительный протест и призвал международных партнеров усилить давление на РФ.
В Европейском Союзе заявили, что блокировка Россией части акватории Черного моря – это нарушение международного законодательства и "вызывает тревогу".
В то же время мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что проход судов через пролив не был полностью перекрыт.