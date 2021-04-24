Россия частично закроет доступ в Черное море для иностранных кораблей

С субботы, 24 апреля, Россия закроет доступ в три района Черного моря для иностранных военных и государственных кораблей. Ограничение вступит в силу в 21:00 и будет действовать до 21:00 31 октября.

Об этом сказано в сообщении Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, передает "Коммерсант". Причиной такого решения якобы стали запланированные учения российского флота.

Закрыты для судов будут зона побережья между Севастополем и Гурзуфом, район у берегов Керченского полуострова, а также небольшой участок около западной оконечности Крыма.

В Минобороны заявили, что все эти зоны находятся в пределах территориальных вод России, и ограничение не будет препятствовать проходу кораблей через Керченский пролив.

Напомним, ранее стало известно, что Россия якобы не собирается блокировать движение через Керченский пролив торговых судов, в том числе в украинские порты в Азовском море.

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