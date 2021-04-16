Блокировка Керченского пролива Россией незаконна и вызывает тревогу – ЕС

В Европейском Союзе заявили, что блокировка Россией части акватории Черного моря – это нарушение международного законодательства и "вызывает тревогу".

Ситуацию в пятницу, 16 апреля, в Брюсселе прокомментировал официальный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано. Его цитирует "Интерфакс-Украина". Политик подчеркнул, что это решение Кремля идет вразрез свободе судоходства, гарантированной Конвенцией ООН по морскому праву.

"Намерение Российской Федерации закрыть определенные районы Черного моря для судоходства до октября 2021 года под предлогом военных учений вызывает серьезную тревогу, тем более на фоне ситуации на украинско-российской государственной границе и в незаконно аннексированном Крыму", – заявил он.

Как передает "Укринформ", Стано также назвал ситуацию еще одним проявлением действий российской власти, "которая идет в неверном направлении, повышает напряжение и осуществляет единоличные действия в международном пространстве".

"Поэтому мы должны это осудить, и посмотрим, как будет развиваться ситуация, перед тем, как осуществлять дальнейшие шаги", – сказал он.

Представитель ЕС не исключил, что вопрос новых санкций против РФ может возникнуть, если какая-то из стран-членов инициирует его рассмотрение.

Евросоюз ожидает, что РФ в соответствии с международным правом обеспечит беспрепятственный и свободный проход в Азовское море и обратно.

Кроме того, в ЕС напомнили "о своей непоколебимой поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ". Россию призвали сделать то же самое.

Как писал OBOZREVATEL: