По всей территории России продолжает функционировать движение в поддержку освобождения страны от диктатуры. В Москве устроили смелую акцию с листовками легиона "Свобода России".

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Активисты подчеркивают, что Россия будет свободной. Соответствующие снимки были опубликованы в соцсетях.

"Москва на связи! Неизвестные патриоты развешали листовки легиона, демонстрируя свою поддержку. Легионеры, мы ждем вас дома! Россия будет свободной! За Россию! За свободу!" – говорится в сообщении.

Да, метки в поддержку легиона расклеили на стенах домов, где живут россияне. Листовки уже зафиксировали на ряде улиц столицы страны-террориста.

Следует отметить, что раньше на всей территории России начали появляться особые "метки". Из-за того, что партизаны на территории РФ поддерживают освобождение страны от диктатуры, среди российских путинистов паника нарастает.

Как сообщал OBOZREVATEL, после начала рейда легиона "Свобода России" и РДК в Белгородской области в небе заметили связку белых и синих воздушных шаров, к которым прикреплялся флаг легиона. Российские силовики оперативно установили злоумышленников, запустивших "опасные" шары: супружескую пару, которая это сделала, задержали. Их соотечественники при этом требуют расправы над супругами.