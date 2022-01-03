Россия анонсировала учения стратегических ядерных сил на фоне требований по 'гарантиям безопасности'

Российская Федерация собирается провести стратегические командно-штабные учения (СКШУ), в которых примет участие ее ядерная триада все. Они носят название "Гром" и пройдут в начале 2022 года.

Об этом сообщает пропагандистское агентство ТАСС. Издание ссылается на источник, близкий к российскому Министерству обороны.

"Учения "Гром" с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил (СЯС) РФ запланированы на начало 2022 года", – цитирует его росСМИ.

В сообщении подчеркивается, мол, издание не располагает подтверждением таких данных.

Но еще 21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что СКШУ "Гром" и "Восток" планируется провести в 2022 году.

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Известно, что Российская Федерация проводит СКШУ ежегодно – обычно, в конце так называемого военного учебного года.

"Подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по полигону Кура на Камчатке, атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает МБР по цели на полигоне Чижа на севере России", – описывает издание события, происходящие в рамках таких учений.

Также отмечается, что во время тренировок военные выполняют учебно-боевой пуск МБР из состава ракетных войск стратегического назначения, а крылатые ракеты запускают самолеты дальней авиации ВКС РФ.

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