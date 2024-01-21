Путин впервые за более 20 лет собрался с визитом в КНДР – Reuters

Российский диктатор Владимир Путин выразил готовность посетить столицу Северной Кореи Пхеньян. Эта поездка станет первым его визитом в КНДР за последние более чем двадцать лет.

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Об этом сообщило издание Reuters. Отмечается, что соответствующую тему кремлевский лидер затронул во время переговоров с министром иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуи в России на прошлой неделе. Он поблагодарил за приглашение лидера КНДР Ким Чен Ына.

Спикер диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что визит Путина в Северную Корею состоится "в обозримом будущем", однако дату еще не согласовали.

Северокорейское государственное информационное агентство KCNA сообщило, что во время визита Чхве Россия поблагодарила Северную Корею за поддержку и солидарность в "военной операции" в Украине. Также отмечается, что Москва и Пхеньян выразили серьезную обеспокоенность провокационными действиями США и их союзников, направленными против суверенных прав КНДР, и договорились сотрудничать в вопросе урегулированию ситуации в регионе.

В последний раз Путин побывал в Пхеньяне в июле 2000 года, когда пришел к власти после Бориса Ельцина в 1999 году. Тогда он встречался в КНДР с Ким Чен Иром, отцом Ким Чен Ына.

Как отмечают СМИ, в последние годы усиление связей Кима и Путина вызывает обеспокоенность Вашингтона и его союзников. Последние осудили торговлю оружием между двумя странами как нарушение многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава МИД России Сергей Лавров пригласил в Москву коллегу из КНДР Чхве Сон Хи. Ее визит в столицу государства-агрессора продолжался с 15 по 17 января. Программа визита не разглашалась, но примечательно, что за несколько дней до этого Россия получила и уже начала применять северокорейские баллистические ракеты в войне против Украины.

– ГУР МО подтвердило поставки оружия из Северной Кореи в Российскую Федерацию. Речь идет об артиллерийских снарядах, БК, снарядах для реактивных систем залпового огня и минах.

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