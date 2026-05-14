Это цена парада?

Парада, ради которого враг так громко говорил о "тишине", "перемирии" и якобы готовности к гуманитарным шагам?

Конечно, все мы понимали, что после такой показательной тишины может быть что-то страшное, но почти сутки Украина жила под одной из самых масштабных атак за все время войны.

По Украине были запущены сотни воздушных целей, основной удар пришелся по Киеву, но страдала не только столица, потому что сегодня уже нет городов, которые могут чувствовать себя полностью безопасными, даже те, которые когда-то казались далекими от большой войны...

В Киеве уже десятки пострадавших, среди них – одномесячный ребенок. На Киевщине также есть раненые, среди них дети и взрослые, люди, которые просто жили свою жизнь, были дома, рядом с семьями, в своих городах и селах! Луцк, Ивано-Франковск, Львов, Житомирщина, Одесса, Кременчуг, и сколько еще городов нужно?

И пока россия прикрывается словами о "перемирии", она снова запускает по Украине дроны и ракеты!

Но тогда возникает вопрос: если условием этой "тишины" должен был быть обмен пленными, то где он?

Где наши люди, которые должны вернуться домой?

Где хотя бы одно доказательство, что для них человеческая жизнь имеет ценность?

На самом деле все снова выглядит так, как всегда: красивые слова для мира и кровавые ночи для Украины!

И в такое время Украина должна жить по законам военного времени не только на фронте, но и в отношении к ответственности внутри страны.

Потому что когда кто-то наживается на войне, ворует на закупках, схемах, гуманитарной помощи или государственных средствах – это не просто коррупция. Это преступление против людей, которые платят за эту войну жизнью!

Каждая украденная гривна сегодня может означать недокупленный дрон, недоставленный бронежилет, не вовремя эвакуированного человека, не спасенную жизнь на фронте или в тылу.

Поэтому воры, которые наживаются на войне, должны быть наказаны жестко и неотвратимо – независимо от должностей, фамилий, статуса или политических связей.

Потому что цена такого воровства – не цифры в отчетах!

Цена такого воровства – человеческие жизни!

Мои соболезнования всем, кто пострадал от этой атаки, всем семьям, которые пережили эту ночь в страхе, всем медикам, спасателям, военным и людям, которые сейчас снова держат на себе боль целой страны!