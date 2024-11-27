Российским наркоманам начали продавать поддельный мефедрон из-за прекращения поставок из Китая – СМИ

В России наркозависимые стали получать под видом мефедрона новый, более опасный наркотик – клефедрон. Это произошло после того, как из-за блокирования поставок прекурсоров из Китая возник дефицит популярного синтетического наркотика.

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Об этом сообщает российский Telegram-канал The Moscow Times. Как рассказали источники в даркнете и МВД, после того, как в России остановились поставки прекурсоров для изготовления мефедрона из Шанхая, потребители наркотиков стали искать более дешевые и более доступные альтернативы.

Такой альтернативой стал клефедрон – синтетический наркотик, синтезируемый с помощью меньшего количества химических этапов, что делает процесс изготовления более простым и быстрым.

Однако, в отличие от мефедрона, клефедрон значительно токсичнее. Ключевое отличие состоит в наличии атома хлора в его молекуле, что делает его более опасным для здоровья. Это может приводить к серьезным отравлениям и побочным эффектам, которые могут не быть очевидными для потребителей, особенно тех, кто не осведомлен об этих различиях.

По данным российского МВД, количество изъятого мефедрона на территории России значительно уменьшилось, и в настоящее время он составляет лишь 10-15% от всех наркотиков, попадающих в милицию. Остальные вещества, которые на первый взгляд кажутся мефедроном, на самом деле оказываются клефедроном.

Напомним, военные страны-агрессора РФ в перехваченном разговоре признались в употреблении алкоголя и наркотиков в рядах российской армии. Один из них также рассказал, что дебоширов сразу отправляют на "ноль" в "мясные" штурмы.