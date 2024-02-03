Российский ВПК несет убытки из-за войны: хакеры получили доказательства

Пока президент РФ Владимир Путин рассказывает о небывалом расцвете российского военно-промышленного комплекса, предприятия российской "оборонки" страдают от убытков. Их заставляют выполнять госзаказ по ценам 2019 года, а вот затраты на производство они несут по рыночным ценам, которые в условиях санкций и инфляции очень сильно поползли вверх.

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В частности, на невозможность выполнить оборонный заказ, нехватку рабочих из-за начавшейся Москвой мобилизации и большие убытки жалуется директор "Муромского приборостроительного завода": его доклад с описанием реальной ситуации в оборонной отрасли России перехватили хакеры сообщества "Киберспротив". Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Очередная удачная операция "Киберспротиву" помогла хакерам раздобыть документы, в которых представители российского ВПК жалуются на убытки и описывают реальное состояние этой отрасли российской экономики.

В частности, они опубликовали перехваченное письмо, написанное генеральным директором "Муромского приборостроительного завода" Дмитрием Фадеевым. В документе тот жалуется, что российская бюрократия и инфляция не оставляет предприятиям ВПК даже мизерного шанса на своевременное выполнение госзаказа.

"На правах директора "Лиги оборонных предприятий" Владимирской области он (Фадеев. – Ред.) жалуется, что заводы должны сдавать продукцию по фиксированным в 2019 году ценам. А покупать детали – по рыночным ценам и при этом по предоплате. При этом денег от государства не хватает даже на покрытие процентов кредита, который необходимо взять, чтобы рассчитаться с поставщиками", – отметили в ЦНС.

При этом, по словам Фадеева, вывести с оборонного предприятия деньги можно только тогда, когда завершится заключенный между ним и государством контракт. А поскольку контракты на выполнение госзаказов в России заключаются на 3-5 лет – все это время деньги предприятий фактически заморожены.

"Например только на производстве системы навигации "изделие 1Т146" муромский завод получил 70 млн рублей ущерба. Таким образом завод не может выполнять постоянно растущий заказ", – отметили в ЦНС.

Однако не только финансовый ущерб беспокоит российских производителей военной техники и вооружений. Вдобавок к финансовым неурядицам они на себе почувствовали, насколько путинская "СВО" идет по плану.

"В письме пособник оккупантов жалуется, что на заводах не хватает рабочих из-за массовой мобилизации и отсутствия жилья. Не помогает даже строительство в регионе настоящих бараков", – констатировали в Центре.

Хакеры "Киберспротиву" опубликовали упомянутое письмо: с ним можно ознакомиться поссылке.

"Некоторая часть письма удалена из соображений секретности", – уточнили в ЦНС.

Напомним, ранее в Центре рассказали, что оккупанты оказывают давление на работников ЗАЭС. Несмотря на значительную нехватку квалифицированных кадров, украинский персонал, не согласившийся на сотрудничество с агрессором, не заключил договоров с "Росатомом" и не получил российских паспортов, захватчики не допускают на работу. Вместо этого людей таскают на допросы и угрожают членам их семей.