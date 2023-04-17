Российский оппозиционер Кара-Мурза приговорен к 25 годам колонии: после приговора он заявил, что РФ будет свободной. Видео

Московский городской суд вынес приговор российскому оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе. Его приговорили к 25 годам колонии строгого режима.

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Свою вину Кара-Мурза не признал. Об этом сообщают российские СМИ.

Оппозиционера обвиняют сразу по трем статьям уголовного кодекса РФ – о "военных фейках", об участии в деятельности "нежелательной" организации и о госизмене.

По данным следствия, Кара-Мурза, находясь на посту зампреда "Открытой России" (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ), на протяжении нескольких лет, оказывал помощь организациям из стран-членов НАТО. За услуги он якобы получал 30 тысяч долларов в месяц.

Также оппозиционер якобы огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" в Украине в палате представителей штата Аризона.

Свою вину Кара-Мурза отрицает. После вынесения приговора он заявил: "Россия будет свободной, передайте всем".

Примечательно, что дело российские судьи рассматривали в закрытом режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение года до убийства российского оппозиционера Бориса Немцова за ним следил человек, связанный с ФСБ РФ. Он был причастен к покушениям на других оппозиционных политиков, таких как, в частности, Алексей Навальный, Владимир Кара-Мурза и Дмитрий Быков.

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