'Российский офицер готов умереть без имени': в сети показали методички, которые раздавали оккупантам перед войной. Фото

Главное управление разведки Украины обнародовало "кодекс чести российского офицера". Брошюры нашли у ликвидированных и пленных оккупантов.

Содержание документов крайне показательно – они полны исторического вранья и ненависти. Текст рассчитан на не очень образованных людей. Фото появились в Telegram-канале ГУР 6 марта (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, отмечается, что накануне вторжения в Украину среди оккупантов массово распространили разные пропагандистские материалы. Текст упомянутого "кодекса" пестрит ненавистью, пропагандой войны в фашистских традициях, делением россиян по национальному признаку и примитивных конспирологических теорий.

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Приводятся некоторые из самых красноречивых тезисов:

"Россия и армия РФ –– это последний рубеж от наступления сатанинского "нового мирового порядка". Этот тезис является прямой отсылкой к новейшим радикальным ксенофобским конспирологическим теориям всемирного сговора, которые сегодня являются неотъемлемой составляющей официальной идеологии государства-агрессора.

"российским офицером может быть не россиянин по происхождению". То есть, российское тоталитарное государство заранее разделяет собственных граждан на этнических россиян и "не россиян".

"российский офицер готов жить и умереть без имени". Возможно, именно поэтому у большинства оккупантов перед отправлением в Украину изымают личные документы. О личностях погибших также не сильно заботятся.

"нужно уметь признавать свою неправоту". Учитывая здравый смысл, именно этот пункт должен стать отправной точкой для отказа оккупационных войск выполнять преступные приказы или сдаваться в плен.

Кроме того, в "кодексе" много цитат военно-политического руководства: президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и других. К примеру, по словам Шойгу, "Россия существует уже 1152 года и об нее сломал зубы не один западный император".

В ГУР напомнили забывчивым россиянам, что Москва как город была основана лишь в 1147 году киевским князем Юрием Долгоруким, и долгое время была всего лишь улусом Золотой орды.

Еще один показательный тезис в методичке: задача русского офицера состоит исключительно в "служении отечеству", а практически - правящему режиму. О защите собственного народа не упомянули.

"То есть, сегодня российская армия – исключительно средство реализации агрессивных амбиций власти страны-оккупанта, а пропаганда среди российских военных давно соответствует худшим тоталитарным образцам, осужденным всем цивилизованным миром", – резюмировали в украинской разведке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пленный оккупант передал согражданам, чтобы не шли на войну с Украиной, потому что они тут "все лягут".