"Российский офицер готов умереть без имени": в сети показали методички, которые раздавали оккупантам перед войной. Фото

Ирина Кулинич
Новости России
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'Российский офицер готов умереть без имени': в сети показали методички, которые раздавали оккупантам перед войной. Фото
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Главное управление разведки Украины обнародовало "кодекс чести российского офицера". Брошюры нашли у ликвидированных и пленных оккупантов.

Содержание документов крайне показательно – они полны исторического вранья и ненависти. Текст рассчитан на не очень образованных людей. Фото появились в Telegram-канале ГУР 6 марта (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, отмечается, что накануне вторжения в Украину среди оккупантов массово распространили разные пропагандистские материалы. Текст упомянутого "кодекса" пестрит ненавистью, пропагандой войны в фашистских традициях, делением россиян по национальному признаку и примитивных конспирологических теорий.

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Методичка для путинской армии.

Приводятся некоторые из самых красноречивых тезисов:

  • "Россия и армия РФ –– это последний рубеж от наступления сатанинского "нового мирового порядка". Этот тезис является прямой отсылкой к новейшим радикальным ксенофобским конспирологическим теориям всемирного сговора, которые сегодня являются неотъемлемой составляющей официальной идеологии государства-агрессора.

  • "российским офицером может быть не россиянин по происхождению". То есть, российское тоталитарное государство заранее разделяет собственных граждан на этнических россиян и "не россиян".

  • "российский офицер готов жить и умереть без имени". Возможно, именно поэтому у большинства оккупантов перед отправлением в Украину изымают личные документы. О личностях погибших также не сильно заботятся.

  • "нужно уметь признавать свою неправоту". Учитывая здравый смысл, именно этот пункт должен стать отправной точкой для отказа оккупационных войск выполнять преступные приказы или сдаваться в плен.

Кроме того, в "кодексе" много цитат военно-политического руководства: президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и других. К примеру, по словам Шойгу, "Россия существует уже 1152 года и об нее сломал зубы не один западный император".

В ГУР напомнили забывчивым россиянам, что Москва как город была основана лишь в 1147 году киевским князем Юрием Долгоруким, и долгое время была всего лишь улусом Золотой орды.

Текст рассчитан на необразованных людей.
Цитаты Путина и Шойгу вызывают недоумение.

Еще один показательный тезис в методичке: задача русского офицера состоит исключительно в "служении отечеству", а практически - правящему режиму. О защите собственного народа не упомянули.

"То есть, сегодня российская армия – исключительно средство реализации агрессивных амбиций власти страны-оккупанта, а пропаганда среди российских военных давно соответствует худшим тоталитарным образцам, осужденным всем цивилизованным миром", – резюмировали в украинской разведке.

Российский солдат должен быть готов умереть без имени.
"Кодекс чести" похож на типичную листовку пропаганды.
"Кодекс чести российского офицера" полон ненависти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пленный оккупант передал согражданам, чтобы не шли на войну с Украиной, потому что они тут "все лягут".

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