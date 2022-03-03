'Пишите рапорта, вы здесь все ляжете': пленный оккупант передал послание россиянам. Видео

На допросах СБУ пленные российские бойцы раскаиваются в своих действиях и жалуются, что их обманом привезли в Украину и заставили воевать.

Об этом свидетельствует видео, выложенное на Telegram-канале Службы безопасности Украины. Чтобы посмотреть запись, сделайте новость до конца.

Один из пленных оккупантов в телефонном разговоре со своей семьей пожаловался, что Кремль обманом их перебросил с учений в Беларуси на войну. "Здесь долбит мирных жителей Российская Федерация. То есть идет захват Украины. Они не хотят войны. Никто не хочет войны, кроме России", – просит передать оккупант жителям РФ и журналистам. Мужчина добавляет, что к нему относятся по-человечески, кормят, дают чистую одежду, сигареты. Хотя, как отмечает сам военный, его здесь никто не ждал.

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"Здесь разбомбили школы, детские сады, больницы. И все это делают наши. Путин ракету запустил – и все, больницы нет, роддома нет", – говорит по телефону другой пленник.

Еще один оккупант на допросе СБУ передал послание россиянам: "Пишите рапорты, вы все здесь ляжете". Он говорит, что у командования РФ нет никакой тактики, кремлевские военные сидят без нормальной еды и средств для существования.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 3 марта 22 танкиста элитной российской дивизии сдались в плен военным ВСУ.